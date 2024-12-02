Безопасное путешествие. К 2050 году авиаперелеты достигнут нулевого уровня выбросов: что это значит

Исследователи подсчитали во сколько обойдется такая реорганизация и как это коснется кошелька пассажиров.

В последние несколько десятилетий разговоры лишь о климатическом кризисе, нависшем над планетой и обрушившем на мир невероятные волны жары и засухи. Исследователи по всему земному шару предупреждает, что без сокращения парниковых выбросов ситуация резко ухудшится в будущем, пишет BBC.

Одна из мер по снижению опасных выбросов предполагает, что в будущем авиаперелеты станут полностью углеродно-нейтральны благодаря новым технологиям и экологически чистым предприятия, что компенсирует воздействие на окружающую среду. План получил название Jet Zero и был разработан в 2022 году и стал шагом к выполнению правительством Великобритании обязательства по достижению нулевого уровня выбросов уже к середине столетия, 2050 году. Отметим, план предполагает, что все внутренние рейсы и работа аэропортов Великобритании должны достичь нулевого уровня выбросов уже к 2040 году.

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Увы, задача не из простых. Для сравнения, всего один пассажир, летящий эконом-классом из Лондона в Нью-Йорк, вырабатывает 309 кг углекислого газа, на поглощение которого 10 взрослыми деревьями уйдет примерно год. В глобальном масштабе, авиационной отрасли придется высаживать около 100 миллиардов взрослых деревьев ежегодно, чтобы компенсировать выбросы. Насколько же реалистичен план и какими будут издержки?

Ранее представители власти заявляли, что модернизация отрасли, вероятно, не слишком затронет пассажиров — по мнению правительства, любое повышение цен на авиабилеты будет "незначительным". В то же время некоторые ученые, например, профессор экономической политики в Оксфордском университете Дитер Хелм считает, что издержки "определенно будут более высокими". Впрочем, ученые признают, что издержки зависят от того, какие методы будут использованы для сокращения или уменьшения выбросов.

Новые разработки

Ранее правительство заявило, что намерено достичь сокращения выбросов, сосредоточившись на "быстром развитии технологий", а также на эксплуатационных улучшениях, в том числе и создании более устойчивых видов топлива.

Идея вовсе не нова: с 1969 года, когда на новом самолете Boeing 747 были использованы первые турбовентиляторные двигатели с высокой степенью двухконтурности, по всему миру самолеты неуклонно становятся все чище. С тех пор появилось множество других инноваций, в том числе акуллеты и загнутые вверх концовки крыльев, уменьшающие сопротивление и экономящие топливо.

Инженеры также работают и над другими модернизациями, в том числе речь идет о новом типе реактивного двигателя, который снизит расход топлива на 10%. Основная проблема заключается в том, что двигатель вряд ли станет доступен на коммерческих самолетах до 2030-х годов из-за сроков производства.

Выбросы CO2 в авиации в основном происходят из-за реактивных двигателей, использующих богатое углеродом ископаемое топливо, которое при сгорании выделяет углекислый газ. Чтобы решить эту проблему, ученые не единожды пытались создать альтернативный тип, изготовленный из возобновляемой биомассы и отходов, известный как устойчивое авиационное топливо (SAF). К слову, первый рейс, использующий SAF был выполнен в 2008 году и использовал топливо на основе смеси бразильских орехов бабассу и кокосов.

Теперь британское правительство заявляет, что к 2040 году 22% всего реактивного топлива для авиации Великобритании должно поступать из устойчивых источников. Впрочем, исследователи полгают, что на этом этапе также возникнут проблемы. Альтернативные методы создания SAF требуют большого количества электроэнергии в рамках производственного процесса. Это потребует огромного количества возобновляемой энергии, чтобы сделать его устойчивым.

Перерисовка неба

Еще одним способом сократить парниковые выбросы, является изменение траектории полета: фактически, предполагается, что маршруты станут более прямыми, что позволит сократить расходы топлива.

В настоящее время большинство самолетов летают по маршрутам, определяемым сетью маяков, многие из которых были установлены десятилетия назад. В результате они не всегда летают по кратчайшему маршруту. Ученые считают, что для сокращения выбросов, миру необходима "модернизация воздушного пространства". Предполагается, что для этого будет использована спутниковая технология.

Стратегия Jet Zero оценивает, что это, вместе с другими улучшениями топливной эффективности, может сократить выбросы на целых 15% к 2050 году.

Полностью электрический самолет Стивена Фицпатрика VX4 Фото: BBC

Электрические самолеты

Изобретатель Стивен Фицпатрик провел семь лет, работая над новаторским самолетом, который мог бы стать основой для другого решения. Его творение выглядит как гигантский дрон, но вовсе не использует топливо, вместо этого самолет питается от литий-ионных аккумуляторов, похожих на те, что используются в электромобилях.

Проблема заключается в том, что одни только аккумуляторы весят 800 кг, что создает новую проблему: большой вес ограничивает дальность полета. Впрочем, эксперты считают, что перспектива замены реактивных двигателей на дальних рейсах попросту маловероятна.

Использование водорода другими способами может быть лучшим вариантом. Британско-американская авиастроительная компания ZeroAvia заявляет, что в течение двух-трех лет она ожидает появления в воздухе 80-местного самолета, работающего исключительно на водороде. Airbus разрабатывает нечто подобное.

Издержки для пассажиров

Предыдущие расчеты правительства показали, что SAF, повышение топливной эффективности и самолеты с нулевым выбросом углерода сократят авиационные выбросы только примерно на треть. Вторая часть стратегии правительства заключается в ценообразовании: простыми словами, авиакомпании будут платить компенсацию за выбросы углекислого газа.

Авиакомпании уже платят пошлину за каждый полет в Великобритании, стоимость которой перекладывается на пассажиров. И ученые теперь считают, что стратегия Jet Zero непременно отразится на стоимости авиабилетов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предрекают гибель 30 млн человек на Земле.