Безпечна подорож. До 2050 року авіаперельоти досягнуть нульового рівня викидів: що це означає

Дослідники підрахували, у скільки обійдеться така реорганізація і як це торкнеться гаманця пасажирів.

В останні кілька десятиліть розмови лише про кліматичну кризу, що нависла над планетою й обрушила на світ неймовірні хвилі спеки та посухи. Дослідники по всій земній кулі попереджають, що без скорочення парникових викидів ситуація різко погіршиться в майбутньому, пише BBC.

Один із заходів зі зниження небезпечних викидів передбачає, що в майбутньому авіаперельоти стануть повністю вуглецево-нейтральними завдяки новим технологіям і екологічно чистим підприємствам, що компенсує вплив на навколишнє середовище. План отримав назву Jet Zero і був розроблений 2022 року і став кроком до виконання урядом Великої Британії зобов'язання щодо досягнення нульового рівня викидів уже до середини століття, 2050 року. Зазначимо, план передбачає, що всі внутрішні рейси та робота аеропортів Великої Британії мають досягти нульового рівня викидів уже до 2040 року.

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На жаль, завдання не з простих. Для порівняння, лише один пасажир, що летить економкласом із Лондона в Нью-Йорк, виробляє 309 кг вуглекислого газу, на поглинання якого 10 дорослими деревами піде приблизно рік. У глобальному масштабі, авіаційній галузі доведеться висаджувати близько 100 мільярдів дорослих дерев щорічно, щоб компенсувати викиди. Наскільки ж реалістичний план і якими будуть витрати?

Раніше представники влади заявляли, що модернізація галузі, ймовірно, не надто торкнеться пасажирів — на думку уряду, будь-яке підвищення цін на авіаквитки буде "незначним". Водночас деякі вчені, наприклад, професор економічної політики в Оксфордському університеті Дітер Хелм вважає, що витрати "безумовно будуть вищими". Утім, учені визнають, що витрати залежать від того, які методи буде використано для скорочення або зменшення викидів.

Нові розробки

Раніше уряд заявив, що має намір досягти скорочення викидів, зосередившись на "швидкому розвитку технологій", а також на експлуатаційних поліпшеннях, зокрема і створенні більш стійких видів палива.

Ідея зовсім не нова: з 1969 року, коли на новому літаку Boeing 747 були використані перші турбовентиляторні двигуни з високим ступенем двоконтурності, у всьому світі літаки неухильно стають дедалі чистішими. Відтоді з'явилося безліч інших інновацій, зокрема акулети та загнуті догори кінцівки крил, що зменшують опір і економлять паливо.

Інженери також працюють і над іншими модернізаціями, зокрема йдеться про новий тип реактивного двигуна, який знизить витрату палива на 10%. Основна проблема полягає в тому, що двигун навряд чи стане доступний на комерційних літаках до 2030-х років через терміни виробництва.

Викиди CO2 в авіації здебільшого відбуваються через реактивні двигуни, що використовують багате на вуглець викопне паливо, яке під час згоряння виділяє вуглекислий газ. Щоб розв'язати цю проблему, вчені неодноразово намагалися створити альтернативний тип, виготовлений із відновлюваної біомаси та відходів, відомий як стійке авіаційне паливо (SAF). До слова, перший рейс, що використовує SAF, було виконано 2008 року, і він використовував паливо на основі суміші бразильських горіхів бабассу і кокосів.

Тепер британський уряд заявляє, що до 2040 року 22% усього реактивного палива для авіації Великої Британії має надходити зі сталих джерел. Утім, дослідники вважають, що на цьому етапі також виникнуть проблеми. Альтернативні методи створення SAF вимагають великої кількості електроенергії в рамках виробничого процесу. Це потребуватиме величезної кількості відновлюваної енергії, щоб зробити його стійким.

Перемальовування неба

Ще одним способом скоротити парникові викиди є зміна траєкторії польоту: фактично, передбачається, що маршрути стануть прямішими, що дасть змогу скоротити витрати палива.

Нині більшість літаків літають за маршрутами, які визначаються мережею маяків, багато з яких було встановлено десятиліття тому. У результаті вони не завжди літають за найкоротшим маршрутом. Вчені вважають, що для скорочення викидів, світу необхідна "модернізація повітряного простору". Передбачається, що для цього буде використана супутникова технологія.

Стратегія Jet Zero оцінює, що це, разом з іншими поліпшеннями паливної ефективності, може скоротити викиди на цілих 15% до 2050 року.

Повністю електричний літак Стівена Фіцпатріка VX4 Фото: BBC

Електричні літаки

Винахідник Стівен Фіцпатрік провів сім років, працюючи над новаторським літаком, який міг би стати основою для іншого рішення. Його творіння має вигляд гігантського дрона, але зовсім не використовує паливо, натомість літак живиться від літій-іонних акумуляторів, схожих на ті, що використовуються в електромобілях.

Проблема полягає в тому, що одні тільки акумулятори важать 800 кг, що створює нову проблему: велика вага обмежує дальність польоту. Втім, експерти вважають, що перспектива заміни реактивних двигунів на далеких рейсах просто малоймовірна.

Використання водню іншими способами може бути кращим варіантом. Британсько-американська авіабудівна компанія ZeroAvia заявляє, що протягом двох-трьох років вона очікує на появу в повітрі 80-місцевого літака, який працює виключно на водні. Airbus розробляє щось подібне.

Витрати для пасажирів

Попередні розрахунки уряду показали, що SAF, підвищення паливної ефективності та літаки з нульовим викидом вуглецю скоротять авіаційні викиди тільки приблизно на третину. Друга частина стратегії уряду полягає в ціноутворенні: простими словами, авіакомпанії платитимуть компенсацію за викиди вуглекислого газу.

Авіакомпанії вже платять мито за кожен політ у Великій Британії, вартість якого перекладається на пасажирів. І вчені тепер вважають, що стратегія Jet Zero неодмінно позначиться на вартості авіаквитків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені передрікають загибель 30 млн осіб на Землі.