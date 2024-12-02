Curiosity заглянет в гости к марсианской Шелоб: названа новая цель марсохода (фото)

В NASA рассказали о новом месте, исследованием которого совсем скоро займется марсоход Curiosity.

Марсоход Curiosity готовится изучить гигантские "паутины" на поверхности Марса. Необычные геологические образования тянутся на многие километры и могут содержать секреты о прошлом Красной планеты, пишет LiveScience.

Весь последний года марсоход исследовал долину Гедиз, которая представляет собой канал, высеченный в склонах горы Шарп. В этом регионе марсоход сделал немало важных находок, включая обнаруженные кристаллы серы и камни со дна древнего озера. Но время исследования долины подходит к концу.

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Так, недавно Лаборатория реактивного движения NASA показала последнее 360-градусное "селфи" Curiosity в регионе.

Следующей целью Curiosity станет группа поверхностных образований, которые похожи на гигантскую паутину, известных ученым как "коробки". Этот регион простирается на 10-20 км в поперечнике. Необычная мозаика из сотовых структур была впервые обнаружена на Марсе десятилетия назад, но еще никогда у NASA не было шанса изучить эти структуры вблизи.

Марсоход Curiosity вскоре начнет исследовать участок паутинообразной структуры на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Гигантскую "паутину" на Марсе не стоит путать с "марсианскими пауками" – геологическим образованием, которое появляется, когда углекислый газ на поверхности переходит из своего твердого в газообразное состояние.

В это же время, так называемые "коробки" можно наблюдать и на Земле, в частности они появляются в пещерах. В земных условиях богатая кальцитом вода заполняет щели между камнями, где минерал затвердевает, но в конце концов размывается водой, создавая необычные узоры.

"Коробки" на Марсе находятся в нескольких местах, которые разбросаны в разных частях планеты. Ученые считают, что марсианские "коробки" образовались в результате аналогичного процесса, как и на Земле. Но вместо того, чтобы вода просачивалась в пещерах, как на Земле, минеральный жилы на Марсе могли оставить древние озера и океаны.

Ученые из NASA считают, что Curiosity сможет больше узнать о прошлом Марса, когда на нем все еще была вода. Особенный интерес для науки представляют минералы, из которых и состоят паутинные структуры. Они смогут дать ответ на вопрос о том, существовала ли когда-нибудь жизнь на Марсе?

"В этих хребтах могут быть минералы, которые затвердели под поверхностью, где было теплее и текла соленая жидкая вода. На Земле ранние микробы зародились в подобной среде", — говорит научный сотрудник миссии Curiosity Кирстен Сибах.

Ожидается, что марсоход NASA доберется до гигантской "паутины" уже в начале 2025 года.

Напомним, марсоход Curiosity нашел на Марсе необычное поле. Исследователи не могут объяснить, откуда на Марсе взялось целое поле камней с серой, которой там не должно быть.