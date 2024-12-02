Curiosity завітає в гості до марсіанської Шелоб: названо нову мету марсохода (фото)

У NASA розповіли про нове місце, дослідженням якого зовсім скоро займеться марсохід Curiosity.

Марсохід Curiosity готується вивчити гігантські "павутини" на поверхні Марса. Незвичайні геологічні утворення тягнуться на багато кілометрів і можуть містити секрети про минуле Червоної планети, пише LiveScience.

Весь останній рік марсохід досліджував долину Гедіз, яка являє собою канал, висічений у схилах гори Шарп. У цьому регіоні марсохід зробив чимало важливих знахідок, включно з виявленими кристалами сірки й камінням з дна стародавнього озера. Але час дослідження долини добігає кінця.

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Так, нещодавно Лабораторія реактивного руху NASA показала останнє 360-градусне "селфі" Curiosity в регіоні.

Наступною метою Curiosity стане група поверхневих утворень, які схожі на гігантську павутину, відомих ученим як "коробки". Цей регіон простягається на 10-20 км у поперечнику. Незвичайна мозаїка зі стільникових структур була вперше виявлена на Марсі десятиліття тому, та ще ніколи у NASA не було шансу вивчити ці структури зблизька.

Марсохід Curiosity незабаром почне досліджувати ділянку павутиноподібної структури на Марсі Фото: Марс ступени

Гігантське "павутиння" на Марсі не варто плутати з "марсіанськими павуками" — геологічним утворенням, яке з'являється, коли вуглекислий газ на поверхні переходить зі свого твердого в газоподібний стан.

У цей самий час, так звані "коробки" можна спостерігати й на Землі, зокрема вони з'являються в печерах. У земних умовах багата на кальцит вода заповнює щілини між камінням, де мінерал твердне, але врешті-решт розмивається водою, створюючи незвичайні візерунки.

"Коробки" на Марсі роміщуються в декількох місцях, які розкидані в різних частинах планети. Вчені вважають, що марсіанські "коробки" утворилися внаслідок аналогічного процесу, як і на Землі. Але замість того, щоб вода просочувалася в печерах, як на Землі, мінеральні жили на Марсі могли залишити стародавні озера й океани.

Вчені з NASA вважають, що Curiosity зможе більше дізнатися про минуле Марса, коли на ньому все ще була вода. Особливий інтерес для науки становлять мінерали, з яких і складаються павутинні структури. Вони зможуть дати відповідь на питання про те, чи існувало коли-небудь життя на Марсі?

"У цих хребтах можуть бути мінерали, які затверділи під поверхнею, де було тепліше і текла солона рідка вода. На Землі ранні мікроби зародилися у схожому середовищі", — каже науковий співробітник місії Curiosity Кірстен Сібах.

Очікується, що марсохід NASA дістанеться до гігантської "павутини" вже на початку 2025 року.

Нагадаємо, марсохід Curiosity знайшов на Марсі незвичайне поле. Дослідники не можуть пояснити, звідки на Марсі взялося ціле поле каміння із сіркою, якої там не повинно бути.