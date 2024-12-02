Мировой океан в опасности: 3D-модель показывает, что закисление проникло глубже, чем мы думали

Исследователи впервые доказали, что закисление океана проникает все глубже по мере увеличения выбросов в земную атмосферу.

В последнее время ученые все чаще предупреждают о последствиях климатического кризиса, который буквально навис над планетой. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, однако изменения климата коснулись не только суши, океан также страдает от повышения температуры, пишет PHYS.org.

В новом исследовании пара физиков-экологов из Института биогеохимии и динамики загрязняющих веществ ETH Zurich построили 3D-модель мирового океана и его течений, чтобы узнать больше о глубинах, которых достигло закисление океана из-за повышения уровня углекислого газа в атмосфере. Результаты своей работы Йенс Мюллер и Николас Грубе опубликовали в журнале Science Advances, где описали факторы, которые были учтены в их модели. Известно также, что их модель показывает закисление океана по всему земному шару.

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Предыдущие работы ученых уже показали, что выбросы углерода приводят не только к потеплению земной атмосферы, но также нагревают и Мировой океан. Углекислый газ в воздухе усиливает закисление океанов. Отметим, что это фактически тот же процесс, который делает газированные напитки более кислыми на вкус.

Ученые также обнаружили, что массовое закисление океана на самом деле приводит к проблемам, с которыми столкнулись разные морские организмы. Одними из наиболее пострадавших из-за закисления океана считаются кораллы, которые обесцвечиваются и массово умирают.

В новой работе ученые хотели узнать, насколько глубоко закисление проникло в Мировой океан, начиная с начала индустриальной эпохи. Чтобы ответить на этот вопрос, ученые построили модель, которая имитирует мировые океаны и последствия постоянно растущего количества воздействия атмосферного углекислого газа.

Глобальные средние сечения абсолютного состояния морской системы CO2 в 2014 году и изменения с 1800 по 2014 год Фото: Science Advances

Для создания модели ученые создали стандартную модель океана, а затем добавили в нее оценки углекислого газа за 1800, 1994, 2004 и 2014 года, используя три сигнала закисления океана:

концентрация протонов;

уровни pH;

состояния насыщения арагонитом.

В результате новая модель смогла рассчитать оценки концентрации CO2 в воде на разных глубинах с течением времени. Результаты исследования указывают на то, что закисление на самом деле проникло глубже в Мировой океан — к 2014 году средняя глубина составила 1000 метров.

Ученые также отмечают, что глубина закисления океана варьировалась в зависимости от обстоятельств — закисление проникло глубже в некоторых частях. Например, в частях Атлантического меридионального опрокидывающего течения из-за взбалтывания — данные указывают, что в таких местах закисление достигало отметки в 1500 метров.

Результаты также указывают на то, что по мере глобального потепления планеты закисление океана продвигается все глубже и затрагивает все больше количество морских существ. Например, крылоногие моллюски могут быть подвержены наибольшему риску, поскольку их панцири состоят из кальция, который растворяется в более кислой воде.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны".