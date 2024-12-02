Світовий океан у небезпеці: 3D-модель показує, що закислення проникає глибше, ніж ми думали

Дослідники вперше довели, що закислення океану проникає все глибше в міру збільшення викидів у земну атмосферу.

Останнім часом учені все частіше попереджають про наслідки кліматичної кризи, яка буквально нависла над планетою. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, проте зміни клімату торкнулися не тільки суші, океан також страждає від підвищення температури, пише PHYS.org.

У новому дослідженні пара фізиків-екологів з Інституту біогеохімії та динаміки речовин, що забруднюють, ETH Zurich побудували 3D-модель світового океану і його течій, щоб дізнатися більше про глибини, яких досягло закислення океану через підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері. Результати своєї роботи Єнс Мюллер і Ніколас Грубе опублікували в журналі Science Advances, де описали фактори, які були враховані в їхній моделі. Відомо також, що їхня модель показує закислення океану по всій земній кулі.

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Попередні роботи вчених уже показали, що викиди вуглецю призводять не тільки до потепління земної атмосфери, а й нагрівають Світовий океан. Вуглекислий газ у повітрі посилює закислення океанів. Зазначимо, що це фактично той самий процес, який робить газовані напої більш кислими на смак.

Вчені також виявили, що масове закислення океану насправді призводить до проблем, з якими зіткнулися різні морські організми. Одними з найбільш постраждалих через закислення океану вважаються корали, які знебарвлюються і масово вмирають.

У новій роботі вчені хотіли дізнатися, наскільки глибоко закислення проникло у Світовий океан, починаючи з початку індустріальної епохи. Щоб відповісти на це питання, вчені побудували модель, яка імітує світові океани та наслідки кількості впливу атмосферного вуглекислого газу, що постійно зростають.

Глобальні середні перерізи абсолютного стану морської системи CO2 у 2014 році та зміни з 1800 по 2014 рік Фото: Science Advances

Для створення моделі вчені створили стандартну модель океану, а потім додали в неї оцінки вуглекислого газу за 1800, 1994, 2004 і 2014 роки, використовуючи три сигнали закислення океану:

концентрація протонів;

рівні pH;

стани насичення арагонітом.

У результаті нова модель змогла розрахувати оцінки концентрації CO2 у воді на різних глибинах з плином часу. Результати дослідження вказують на те, що закислення насправді проникло глибше у Світовий океан — до 2014 року середня глибина становила 1000 метрів.

Учені також зазначають, що глибина закислення океану варіювалася залежно від обставин — закислення проникло глибше в деяких частинах. Наприклад, у частинах Атлантичної меридіональної перекидної течії, що перекидається, через збовтування — дані вказують, що в таких місцях закислення сягало позначки в 1500 метрів.

Результати також вказують на те, що в міру глобального потепління планети закислення океану просувається все глибше і зачіпає дедалі більшу кількість морських істот. Наприклад, крилоногі молюски можуть бути схильні до найбільшого ризику, оскільки їхні панцири складаються з кальцію, який розчиняється в більш кислій воді.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні".