Названо то, что позволило динозаврам править на Земле миллионы лет: это вовсе не хищничество (фото)

Новое исследование показывает, что динозавры сумели подняться на вершину пищевой цепи вовсе не потому, что были высшими хищниками.

Не секрет, что динозавры были огромными хищниками и доминировали на Земле, но ученые задались вопросом, почему им потребовалось 30 миллионов лет, чтобы достичь вершины и оставаться на ней в течение миллионов лет, пишет Science Focus.

Новое исследование, основанное на анализе окаменелых фекалий и рвоты, похоже, нашло ответ. Результаты указывают на то, что плотоядные динозавры, такие как тираннозавр, возможно, обязаны своим травоядным предшественникам за свои огромные размеры. Ученые считают, если бы травоядные предки не выросли за счет флоры, динозавры, вероятно, не эволюционировали бы в гигантских существ, которыми стали в итоге.

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Команда сосредоточилась на изучении окаменелых фекалий и образцах рвоты, которые также известны как бромалиты или копролиты, датированных примерно 230-200 миллионами лет, что примерно за 100 миллионов лет до правления тираннозавра и за 150 миллионов лет до падения на Землю астероида Чиксулуб, положившего конец правлению динозавров.

Изучив не переваренную пищу ранних динозавров, ученые смогли составить "пищевую цепь". В результате они смогли показать, кто чем питался в течение триасового периода и как именно развивалась эта пищевая цепочка.

В ходе исследования было просканировано более 500 окаменелостей, в образцах было обнаружено все: от жуков до костей, а также полу переваренную рыбу. Далее ученые объединили эту информацию с климатическими данными и другими окаменелостями. Это в результате дало представление о том, какие животные и насекомые могли бродить по планете бок о бок с динозаврами.

По словам соавтора исследования, доктора Мартина Кварнстрема из Уппсальского университета в Швеции, они с командой были удивлены, обнаружив сколь значительную информацию могут содержать с виду неприметные окаменелости.

Ученые отсканировали более 500 окаменелостей для исследования Фото: Nature

Другой соавтор исследования, доктор Гжегож Недзведски также считает, что понимание рациона ранних динозавров в действительности может помочь понять, почему они были настолько успешными. Большая часть эволюции жизни на Земле вращалась вокруг того, кто кого ел и были ли они эффективными хищниками или травоядными

В ходе исследования ученые просканировали образцы пищеварительного материала, обнаруженного в юго-центральной Польше. Отметим, что в позднем триасовом периоде этот участок, вероятно, был северной частью суперконтинента Пангея. Известно, что примерно в это же время, произошел всплеск вулканической активности и влажности, что привело к росту более влаголюбивых растений.

По словам Кварнстрема, они с коллегами использовали технологию сканирования, также известную как 3D-визуализация, что во многом напоминает компьютерную томографию, но в этом случае энергия рентгеновских лучей в тысячу раз выше.

Полученные результаты позволили ученым выдвинуть гипотезу, почему динозаврам потребовались десятки миллионов лет, чтобы захватить власть. Исследователи полагают, что в дальнейшем их модель можно будет использовать для изучения древних видов из других частей света. Кроме того ученые надеются, что смогут убедить коллег, что копролиты — не просто материал для хороших шуток, но и очень интересный для реконструкции древних пищевых цепей.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры.