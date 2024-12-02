Названо те, що дало змогу динозаврам правити на Землі мільйони років: це зовсім не хижацтво (фото)

Нове дослідження показує, що динозаври зуміли піднятися на вершину харчового ланцюга зовсім не тому, що були вищими хижаками.

Не секрет, що динозаври були величезними хижаками і домінували на Землі, але вчені поставили собі питання, чому їм знадобилося 30 мільйонів років, щоб досягти вершини і залишатися на ній протягом мільйонів років, пише Science Focus.

Нове дослідження, засноване на аналізі скам'янілих фекалій і блювоти, схоже, знайшло відповідь. Результати вказують на те, що м'ясоїдні динозаври, такі як тиранозавр, можливо, зобов'язані своїм травоїдним попередникам за свої величезні розміри. Вчені вважають, якби травоїдні предки не виросли, користуючись флорою, динозаври, ймовірно, не еволюціонували б у гігантських істот, якими стали в результаті.

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Команда зосередилася на вивченні скам'янілих фекалій і зразках блювоти, які також відомі як бромаліти або копроліти, датованих приблизно 230-200 мільйонами років, що приблизно за 100 мільйонів років до правління тиранозавра та за 150 мільйонів років до падіння на Землю астероїда Чиксулуб, що поклало кінець правлінню динозаврів.

Вивчивши не переварену їжу ранніх динозаврів, науковці змогли скласти "харчовий ланцюг". У результаті вони змогли показати, хто чим харчувався протягом тріасового періоду і як саме розвивався цей харчовий ланцюжок.

Під час дослідження було проскановано понад 500 скам'янілостей, у зразках було виявлено все: від жуків до кісток, а також напівпереварену рибу. Далі вчені об'єднали цю інформацію з кліматичними даними та іншими скам'янілостями. Це в результаті дало уявлення про те, які тварини й комахи могли блукати планетою пліч-о-пліч із динозаврами.

За словами співавтора дослідження, доктора Мартіна Кварнстрема з Уппсальського університету у Швеції, вони з командою були здивовані, виявивши, наскільки значну інформацію можуть містити на вигляд непримітні скам'янілості.

Учені відсканували понад 500 скам'янілостей для дослідження Фото: vaccine-1

Інший співавтор дослідження, доктор Гжегож Недзведський також вважає, що розуміння раціону ранніх динозаврів насправді може допомогти зрозуміти, чому вони були настільки успішними. Більша частина еволюції життя на Землі оберталася навколо того, хто кого їв і чи були вони ефективними хижаками або травоїдними

Під час дослідження вчені просканували зразки травного матеріалу, виявленого в південно-центральній Польщі. Зазначимо, що в пізньому тріасовому періоді ця ділянка, ймовірно, була північною частиною суперконтиненту Пангея. Відомо, що приблизно в цей самий час стався сплеск вулканічної активності та вологості, що призвело до зростання більш вологолюбних рослин.

За словами Кварнстрема, вони з колегами використовували технологію сканування, також відому як 3D-візуалізація, що багато в чому нагадує комп'ютерну томографію, але в цьому випадку енергія рентгенівських променів у тисячу разів вища.

Отримані результати дозволили вченим висунути гіпотезу, чому динозаврам знадобилися десятки мільйонів років, щоб захопити владу. Дослідники вважають, що надалі їхню модель можна буде використовувати для вивчення стародавніх видів з інших частин світу. Крім того, вчені сподіваються, що зможуть переконати колег, що копроліти — не просто матеріал для хороших жартів, а й дуже цікавий для реконструкції стародавніх харчових ланцюгів.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах все ще можуть жити динозаври.