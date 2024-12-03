Наука изобрела волшебный лес: каждое дерево в нем будет светиться изнутри (видео)

В ходе экспериментов ученые создали невероятный источник света, работающий благодаря грибку, который поедает дерево.

Светящийся в темноте стол, деревянный забор или даже целый лес стали реальностью благодаря недавнему открытию, пишет New Atlas.

Ученые из Швейцарии разработали уникальный способ создания светящейся древесины с помощью одного грибка.

Светящиеся деревья в лесу могут показаться сказкой, но ученые уверены в том, что это возможно. Дело в том, что при определенных условиях некоторые виды грибов будут флуоресцировать, поедая древесину. Ученые признают, что такое явление – редкость и его было трудно воссоздать в лабораторных условиях.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученым удалось воссоздать эти условия и заставить дерево светиться в темноте. Наиболее эффективным в этом плане оказался безкольцевой опенок (Desarmillaria tabescens) и бальзовое дерево. Этот материал смог флуоресцировать на протяжении 10 дней в диапазоне длин волн 560 нанометров. Иными словами, дерево источало классическое зеленое свечение.

Но для того, чтобы получить такой результат, требуется время. Грибок и древесину необходимо инкубировать вместе в течение 3 месяцев, поддерживая очень влажную среду. Древесина бальсы должна поглотить до 8 раз больше воды, чем ее собственный вес. Свечение же начинается только при воздействии кислорода. Именно в этот момент люцифераза, которая встречается и у светлячков, запускает необходимую реакцию, которая приводит к зеленоватому свечению.

Команда выяснила, что во время свечения грибок разрушает в древесине лигнин, который отвечает за жесткость и прочность к сжатию. Но он никак не снижает общую стабильность древесины, так как целлюлоза остается невредимой.

Теперь авторы исследования хотят усовершенствовать свою технологию, чтобы сделать свечение ярче, а жизнь биолюминесцентной древесины дольше.

Конечная же цель исследования заключается в том, чтобы создать энергосберегающее освещение для домов, общественных мест и так далее. Пока такое свечение будет встраиваться в "мертвую" древесину, хотя ученые также изучают возможность создания живых светящихся деревьев.

Напомним, млекопитающие светятся в ультрафиолете гораздо чаще, чем считалось ранее. Новое исследование свидетельствует о том, что люминесцентное качество широко распространено среди млекопитающих.