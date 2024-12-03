Наука винайшла чарівний ліс: кожне дерево в ньому світитиметься зсередини (відео)

Під час експериментів учені створили неймовірне джерело світла, що працює завдяки грибку, який поїдає дерево.

Стіл, дерев'яний паркан або навіть цілий ліс, що світиться в темряві, стали реальністю завдяки недавньому відкриттю, пише New Atlas.

Вчені зі Швейцарії розробили унікальний спосіб створення світної деревини за допомогою одного грибка.

Світні дерева в лісі можуть здатися казкою, але вчені впевнені в тому, що це можливо. Річ у тім, що за певних умов деякі види грибів будуть флуоресціювати, поїдаючи деревину. Вчені визнають, що таке явище — рідкість і його було важко відтворити в лабораторних умовах.

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У новому дослідженні вченим вдалося відтворити ці умови і змусити дерево світитися в темряві. Найефективнішим у цьому плані виявився безкільцевий опеньок (Desarmillaria tabescens) і бальзове дерево. Цей матеріал зміг флуоресціювати протягом 10 днів у діапазоні довжин хвиль 560 нанометрів. Іншими словами, дерево випромінювало класичне зелене світіння.

Але для того, щоб отримати такий результат, потрібен час. Грибок і деревину необхідно інкубувати разом протягом 3 місяців, підтримуючи дуже вологе середовище. Деревина бальси повинна поглинути до 8 разів більше води, ніж її власна вага. Світіння ж починається тільки під впливом кисню. Саме в цей момент люцифераза, яка трапляється й у світлячків, запускає необхідну реакцію, що призводить до зеленуватого світіння.

Команда з'ясувала, що під час світіння грибок руйнує в деревині лігнін, який відповідає за жорсткість і міцність до стиснення. Але він ніяк не знижує загальну стабільність деревини, оскільки целюлоза залишається неушкодженою.

Тепер автори дослідження хочуть удосконалити свою технологію, щоби зробити світіння яскравішим, а життя біолюмінесцентної деревини довшим.

Кінцева ж мета дослідження полягає в тому, щоб створити енергоощадне освітлення для будинків, громадських місць тощо. Поки що таке світіння буде вбудовуватися в "мертву" деревину, хоча вчені також вивчають можливість створення живих дерев, що світяться.

Нагадаємо, ссавці світяться в ультрафіолеті набагато частіше, ніж вважалося раніше. Нове дослідження свідчить про те, що люмінесцентна властвість розповсюджена серед ссавців.