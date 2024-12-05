Самая необычная косатка в океане внезапно появилась у берегов Калифорнии: что с ней такое (видео)

Самца косатки по имени Фрости заметили у побережья — стая китообразных напугала наблюдателей за китами.

Океан является домом для невероятного количества видов, одним из которых являются косатки. Известно, что эти китообразные чрезвычайно умные и социальные, порой демонстрируют странное поведение, нося на голове мертвого лосося, и охотятся на самую большую рыбу в океане, пишет IFLScience.

Теперь наблюдатели за китами в заливе Монтерей заметили, что самец косатки по имени Фрости вернулся к побережью Калифорнии — его видели 24 ноября. Этот самец отличается от других своей необычной окраской — ученые считают, что Фрости, возможно, страдает лейкизмом — пигмент меланин частично теряется в клетках. Отметим, что это состояние похоже на другие, такие как альбинизм и меланизм — все они вращаются вокруг генетических различий, связанных с выработкой меланина.

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Впрочем, ученые полагают, что причина может крыться и в другом. Есть вероятность, что у Фрости синдром Чедиака-Хигаси, редкое наследственное иммунное заболевание, которое характеризуется бледной кожей. По словам Эвана Бродски, снявшего видео, два других кита, у которых был подтвержден синдром Чедиака-Хигаси, не дожили до пятилетнего возраста.

Известно, что самец Фрости был замечен путешествующим вместе со своей матерью и другими членами стаи. Известно, что Фрости относится к косаткам Бигга (Orcinus rectipinnus) — эта группа китообразных известна своим огромным ареалом вдоль всего восточного побережья Северной Америки.

Отметим, что необычная окраска на самом деле может сделать Фрости более уязвимым в океане, но к счастью для самца, у косаток в океане попросту нет естественных хищников. По сути, именно они являются наибольшими хулиганами в океане, которые охотятся на огромных китов, больших белых акул и даже самую большую рыбу в океане.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну косаток Эдема и нашли их ближайших родственников.