Найнезвичайніша косатка в океані раптово з'явилася біля берегів Каліфорнії: що з нею таке (відео)

Самця косатки, на ім'я Фрості, помітили біля узбережжя — зграя китоподібних налякала спостерігачів за китами.

Океан є домівкою для неймовірної кількості видів, одним з яких є косатки. Відомо, що ці китоподібні надзвичайно розумні та соціальні, часом демонструють дивну поведінку, носячи на голові мертвого лосося, і полюють на найбільшу рибу в океані, пише IFLScience.

Тепер спостерігачі за китами в затоці Монтерей помітили, що самець косатки, на ім'я Фрості, повернувся до узбережжя Каліфорнії — його бачили 24 листопада. Цей самець вирізняється з-поміж інших своїм незвичайним забарвленням — учені вважають, що Фрості, можливо, страждає на лейкізм — пігмент меланін частково втрачається в клітинах. Зазначимо, що цей стан схожий на інші, такі як альбінізм і меланізм, — усі вони обертаються навколо генетичних відмінностей, пов'язаних із виробленням меланіну.

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Втім, учені вважають, що причина може критися і в іншому. Є ймовірність, що у Фрості синдром Чедіака-Хігасі, рідкісне спадкове імунне захворювання, яке характеризується блідою шкірою. За словами Евана Бродскі, який зняв відео, два інших кити, у яких було підтверджено синдром Чедіака-Хігасі, не дожили до п'ятирічного віку.

Відомо, що самець Фрості був помічений разом зі своєю матір'ю та іншими членами зграї. Відомо, що Фрості належить до косаток Бігга (Orcinus rectipinnus) — ця група китоподібних відома своїм величезним ареалом уздовж усього східного узбережжя Північної Америки.

Зазначимо, що незвичайне забарвлення насправді може зробити Фрості вразливішим в океані, але на щастя для самця, у косаток в океані просто немає природних хижаків. По суті, саме вони є найбільшими хуліганами в океані, які полюють на величезних китів, великих білих акул і навіть найбільшу рибу в океані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю косаток Едему і знайшли їхніх найближчих родичів.