Ловкий охотник. Ученые рассекретили стратегию, используемую пауком для ловли добычи (видео)

Исследователи засняли, как паук-рогатка готовит идеально рассчитанную ловушку для жертвы и следит за добычей с помощью звуков.

Пауки-рогатки (Theridiosoma gemmosum) любопытны тем, что не просто пассивно ждут, пока добыча сама угодит в их сети, а действуют. Эти паукообразные готовят идеально рассчитанную ловушку для жертвы, а затем катапультируются, чтобы атаковать — ученые засняли этот процесс на камеру, пишет Popular Science.

Известно, что пауки-рогатки, которые также известны как пауки-лучевики, оттягивают центр своей плоской паутины назад, образуя конус и располагаясь на его кончике. Затем они удерживают сеть на месте, держась за натянутую нить, а после отпускают ее, чтобы позволить паутине лететь. Далее паук катапультируется вперед, когда добыча проникает мимо, и ловят добычу в свои липкие сети.

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Еще в 2021 году биофизики Саад Бахмла из Технологического института Джорджии и Тодд Блэкледж из Университета Акрона с коллегами провели эксперимент и обнаружили нечто любопытное. Исследователи заметили, что способны заставить пауков действовать простым щелчком пальцев.

В новом исследовании Блэкледж и аспирантка Университета Акрона Сара Хан сосредоточились на том, чтобы доказать, что пауки действительно могут слышать приближающихся насекомых, а также ждут, пока жертвы окажутся в зоне действия их ловушки. Затем паукообразные отпускают паутину и катапультируются сами, чтобы съесть добычу.

Для этого команда провела несколько часов на местных берегах реки, заглядывая в расщелины и камни в поисках характерных конусообразных паутин с пауком на конце. Основная проблема заключается в том, что пауки-рогатки очень маленькие, что значительно затрудняет их поиски. И все же поиски команды увенчались успехом.

Далее команда принесла пауков в лабораторию и поставила несколько веток, на которых они могли плести паутину. Далее ученые также принесли в лабораторию любимые закуски пауков — комаров и мух. В ходе экспериментов команда прикрепила насекомых таким образом, чтобы их крылья были свободными и они могли издавать звуки.

Результаты указывают на то, что пауки выпускали свои паутины, когда рядом находились комары, хлопающие крыльями. Но более пристальный взгляд на отснятый материал показал, что насекомые никогда не касались паутины своими выступающими передними ногами. Вместо этого пауки-рогатки были способны запускать паутину еще до того, как комар ее касался.

Команда также использовала камертон, настроенный на тон, который издают скулящие крылья мухи. Когда его разместили перед паутиной, ученые обнаружили, что паукообразные все равно выпускали липкую ловушку. Теперь ученые полагают, что пауки, вероятно, прислушиваются к звукам приближающихся насекомых и выпускают свою паутину, как только комары подлетают достаточно близко, чтобы ловушка сработала. Предполагается, что пауки используют чувствительные к звуку волоски на своих ногах, чтобы внимательно прислушиваться к приближающимся насекомым.

В ходе исследования ученые также выяснили, насколько быстро летят паутины, который выпускают пауки. Хан построила траекторию каждого паука, когда они ехали по паутине, пока она рвалась вперед. Они подсчитали, что скорость паутины может достигать невероятной скорости — около 1 м/с. Сам процесс атаки, как показало исследование, длится всего 38 миллисекунд — слишком быстро, чтобы у жертвы был шанс сбежать.

Результаты также указывают на то, что пауки на 76% чаще выпускали свои конусы паутины, когда комар находился перед паутиной. Он пытался выпустить паутину, когда комар был позади него, только в 29% случаев. Вероятно, на поведение пауков влияет звук, который издают насекомые.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид пауков-птицеедов.