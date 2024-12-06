За четыре дня до смерти. Ученые показали трогательный взгляд кита, подло убитого людьми (фото)

Снимки были сделаны фотографом и защитницей океана во время очередного погружения — ей удалось запечатлеть невероятный взор кита.

Огромную часть поверхности нашей планеты покрывают океаны, которые являются домом для крупнейших животных на Земле — китов. К счастью для животных, над ними больше не нависает бремя китобойного промысла, хотя и не все страны отказались от этой затеи, но деятельность людей все еще может навредить животным, пишет IFLScience.

Фотограф и защитница океана Рэйчел Мур проводит много времени в океане, плавая и общаясь с китами и дельфинами. В один из дней ей посчастливилось плавать с самкой кита которую прозвали Милой Девочкой (Sweet Girl). По словам Мур, молодая самка кита казалась очень особенной, а потому она погрузилась в океан вновь, хотя и не собиралась делать этого снова в тот день.

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На следующий день Мур с командой вернулась, чтобы вновь поплавать с самкой кита. К счастью, им с командой удалось отыскать Милую Девочку. Исследовательница плавала с животным и в этот день ей также удалось сделать два удивительных снимка китового глаза во время прямого зрительного контакта между ними.

Отметим, что фото были сделаны недалеко от острова Муреа во Французской Полинезии. Sweet Girl была горбатым китом (Megaptera novaeangliae) — видом, который останавливается около этих островов, чтобы отдохнуть и родить детенышей перед своим долгим путешествием в Антарктиду.

К сожалению, это фото китового глаза, по сути, стало последним снимком Милой Девочки, так как через четыре дня послед плавания она трагически умерла. Известно, что самка киты была сбита быстро движущимся судном, курсирующим между Таити и Муреа. Расследование гибели кита все еще продолжается — ученые пытаются отыскать судно, которое погубило Милую Девочку.

Это фото самки кита было сделано за 4 дня до ее смерти Фото: Rachel Moore

Теперь исследователи и зоозащитники считают, что во Французской Полинезии китам необходимо предоставить правовой статус личности, который позволит защитить их. После смерти Милой Девочки была запущена петиция, направленная на то, чтобы заставить правительство снизить скорость движения судов вокруг островов.

В отчете Международной китобойной комиссии говорится, что столкновения с судами становятся все более серьезной проблемой для популяции китов. Исследователям неизвестно точное количество, но они предполагают, что жертвами столкновений с судами ежегодно становятся около 20 000 китов. Мур надеется, что для таких китов, как Милая Девочка, петиция может привести к новому законодательству и более строгому контролю.

По словам Мур, в Калифорнии, например, нет законов, требующих от судов снижать скорость на судоходных путях, но строгие рекомендации предполагают, что суда должны проходить со скоростью 10 узлов или меньше в зонах миграции животных. Большинство судов соблюдают эти рекомендации, что позволяет сохранить жизнь китам. Ученые теперь надеются, что сокращение скорости движения судов во Французской Полинезии может быть полезным, чтобы сохранить китов.

Ранее Фокус писал о том, что даже после смерти морские гиганты продолжают "жить" десятилетиями.