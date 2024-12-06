За чотири дні до смерті. Учені показали зворушливий погляд кита, підло вбитого людьми (фото)

Знімки були зроблені фотографкою і захисницею океану під час чергового занурення — їй вдалося зафіксувати неймовірний погляд кита.

Величезну частину поверхні нашої планети покривають океани, які є домівкою для найбільших тварин на Землі — китів. На щастя для тварин, над ними більше не нависає тягар китобійного промислу, хоча й не всі країни відмовилися від цієї витівки, але діяльність людей все ще може нашкодити тваринам, пише IFLScience.

Фотограф і захисниця океану Рейчел Мур проводить багато часу в океані, плаваючи й спілкуючись з китами та дельфінами. В один із днів їй пощастило плавати з самкою кита, яку прозвали Милою Дівчинкою (Sweet Girl). За словами Мур, молода самка кита здавалася дуже особливою, а тому вона занурилася в океан знову, хоча і не збиралася робити цього знову того дня.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наступного дня Мур з командою повернулася, щоб знову поплавати з самкою кита. На щастя, їм з командою вдалося відшукати Милу Дівчинку. Дослідниця плавала з твариною і цього дня їй також вдалося зробити два дивовижних знімки китового ока під час прямого зорового контакту між ними.

Зазначимо, що фото були зроблені недалеко від острова Муреа у Французькій Полінезії. Sweet Girl була горбатим китом (Megaptera novaeangliae) — видом, який зупиняється біля цих островів, щоб відпочити й народити дитинчат перед своєю довгою подорожжю в Антарктиду.

На жаль, це фото китового ока, по суті, стало останнім знімком Милої Дівчинки, оскільки через чотири дні після плавання вона трагічно померла. Відомо, що самку кита збило швидко рухоме судно, яке курсувало між Таїті й Муреа. Розслідування загибелі кита все ще триває — вчені намагаються відшукати судно, яке погубило Милу Дівчинку.

Це фото самки кита було зроблено за 4 дні до її смерті Фото: Rachel Moore

Тепер дослідники та зоозахисники вважають, що у Французькій Полінезії китам необхідно надати правовий статус особистості, який дасть змогу захистити їх. Після смерті Милої Дівчинки було запущено петицію, спрямовану на те, щоб змусити уряд знизити швидкість руху суден навколо островів.

У звіті Міжнародної китобійної комісії йдеться про те, що зіткнення із суднами стають дедалі серйознішою проблемою для популяції китів. Дослідникам невідома точна кількість, але вони припускають, що жертвами зіткнень із суднами щорічно стають близько 20 000 китів. Мур сподівається, що для таких китів, як Мила Дівчинка, петиція може призвести до нового законодавства і суворішого контролю.

За словами Мур, у Каліфорнії, наприклад, немає законів, що вимагають від суден знижувати швидкість на судноплавних шляхах, але суворі рекомендації припускають, що судна мають проходити зі швидкістю 10 вузлів або менше в зонах міграції тварин. Більшість суден дотримуються цих рекомендацій, що дає змогу зберегти життя китам. Вчені тепер сподіваються, що скорочення швидкості руху суден у Французькій Полінезії може бути корисним, щоб зберегти китів.

Раніше Фокус писав про те, що навіть після смерті морські гіганти продовжують "жити" десятиліттями.