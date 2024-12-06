На аукцион выставили самую опасную игрушку в мире: там есть радиоактивный уран (фото)

Минилаборатория с ядерными веществами задумывалась как "пособие для юных физиков-ядерщиков". Хотя ученые и СМИ советуют не рисковать, однако на аукционе уже разгорелась настоящая борьба за раритет времен Холодной войны.

Британский аукционный дом RR Acution выставил на торги уникальный экспонат к Рождеству — миниатюрную атомную лабораторию Gilbert U-238, которая содержит настоящий радиоактивный уран-238. Об этом пишет британский таблоид Daily Record.

Журналисты пишут, что эту лабораторию создали в конце 1940-х годов по идее ученого Альфреда Карлтона Гилберта. Тогда продавалась как "развивающая игрушка для начинающих детей-ученых". Всего в течение нескольких лет успели произвести почти 500 таких мини-лабораторий для детей.

миниатюрная атомная лаборатория Gilbert U-238 (фото: Daily Record)

В набор "юного физика-ядерщика" присутствует облачная камера для наблюдения за альфа-частицами, спинтарископ для наблюдения за радиоактивным распадом, электроскоп для измерения уровней радиации, контейнеры с четырьмя образцами ураносодержащих руд, счетчик Гейгера и еще ряд инструментов. Также в качестве приложения к инструкции по пользованию есть пособие правительства США по поиску урана, игровые инструкции по сбору мини-реактора и центрифуги.

Сам подарок оформлен в красном металлическом корпусе в виде чемодана, что позволяет его удобно перемещать или перевозить. На время производства в 1950-м году его стоимость составляла 50 долларов США (с учетом инфляции за 74 года это сейчас стоит $620, или почти 26 тыс. грн).

Журналисты пишут, что по анализу ученых в 2020 году, эти элементы излучают радиацию и могут нанести вред здоровью владельцев таких лабораторий для юных физиков-ядерщиков. Однако ажиотаж на аукционе по этому предмету не утихает — сейчас торги за уникальную мини-лабораторию продолжаются и продлятся до 12 декабря. Наибольшей сейчас ставкой является сумма $3045.

"Всем детям, которые выросли в 50-х и получили на Рождество такую лабораторию хотим посоветовать — не дарите такой подарок своим внукам. Период полураспада урана составляет 4,5 миллиарда лет, то есть почти равен возрасту Солнечной системы. Радиоактивная руда все еще радиоактивна", — иронично написали представители СМИ.

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