Детские игрушки времен Малого ледникового периода могли помочь людям выжить: в чем секрет

Исследуя древние артефакты, археологи обнаружили интересную закономерность: игрушек инуитов, которые смогли адаптироваться к Малому ледниковому периоду, было в разы больше, чем игрушек норвежцев, которые покинули остров.

Ученые обнаружили, что детские игрушки времен Малого ледникового периода могли способствовать механизмам выживания в Гренландии, известной суровым климатом и ограниченными пригодными для жизни зонами. В этом исследовании сравнивались поселения инуитов и норвежцев, которые определенное время сосуществовали на острове, чтобы понять, как культурные различия влияют на жизнестойкость, пишет Phys.org.

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В исследовании под руководством кандидата наук Матильды Вестергаард Меер и доктора Феликса Риде проанализировали игрушки, найденные на археологических раскопках, чтобы оценить, как детские игры отражали и потенциально способствовали адаптивности.

"Вдохновение использовать детские игрушки как линзу для понимания адаптации к климату возникло благодаря интересу моего руководителя к климатической археологии", — пояснила Мейер.

Эта концепция развилась из осознания того, что материальная культура детей инуитов была тесно связана с деятельностью взрослых. В противоположность этому, норвежцы, которые в конце концов исчезли из Гренландии примерно через 500 лет, оставили после себя меньше игрушек, что вызывает вопрос о различиях в их стратегиях адаптации.

Для проведения исследования команда изучила музейные коллекции и литературу, обнаружив более 3000 игрушек из инуитских поселений по сравнению с 72 игрушками из норвежских поселений. Это расхождение не связано с предвзятым отношением к сохранению, поскольку обе культуры находились в похожих климатических условиях. Вместо этого оно продемонстрировало контрастные подходы к детству.

Инуитские игрушки охватывали широкий спектр категорий — оружие, инструменты, транспорт, игры на развитие навыков и социальные игры — что свидетельствует о динамичной и эволюционирующей реакции на давление окружающей среды. Зато игрушки скандинавов оставались относительно неизменными и скромными по количеству, что отражало их более оседлый образ жизни и традиционные практики.

Одним из заметных открытий стало увеличение разнообразия игрушек инуитов в начале Малого ледникового периода, что, по мнению Мейер, могло быть результатом сочетания сознательной культурной адаптации и естественного детского экспериментирования во время игры.

Эти игрушки, возможно, помогали развивать навыки, необходимые для выживания, что соответствовало гибким и изобретательным стратегиям выживания инуитов. В противоположность этому, норвежские игрушки в основном изображали лошадей и птиц — символы, связанные с их устоявшимися сельскохозяйственными практиками, которые оказались менее устойчивыми с ухудшением климата.

Этот контраст распространялся не только на игрушки, но и на более широкие культурные практики. Хотя норвежцы перешли на более морскую диету, когда сельское хозяйство стало непригодным, эта адаптация была недостаточной, чтобы обеспечить их выживание. Мейер утверждает, что их жесткий образ жизни, отраженный в ограниченном разнообразии игрушек, препятствовал способности эффективно реагировать на экологические вызовы.

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Игрушки служили не только инструментом для развлечений, но и средством обучения необходимых навыков выживания и способствовали инновациям, особенно в культуре инуитов. Эти выводы демонстрируют важность адаптивности в преодолении экологических вызовов — урок, актуальный и сегодня, когда человечество сталкивается с собственной климатической неопределенностью.

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