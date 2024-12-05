Дитячі іграшки часів Малого льодовикового періоду могли допомогти людям вижити: у чому секрет

Досліджуючи древні артефакти, археологи виявили цікаву закономірність: іграшок інуїтів, які змогли адаптуватися до Малого льодовикового періоду, було в рази більше, ніж іграшок норвежців, які покинули острів.

Учені виявили, що дитячі іграшки часів Малого льодовикового періоду могли сприяти механізмам виживання в Гренландії, відомій суворим кліматом і обмеженими придатними для життя зонами. У цьому дослідженні порівнювалися поселення інуїтів і норвежців, які певний час співіснували на острові, щоб зрозуміти, як культурні відмінності впливають на життєстійкість, пише Phys.org.

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У дослідженні під керівництвом кандидатки наук Матильди Вестергаард Меєр та доктора Фелікса Ріде проаналізували іграшки, знайдені на археологічних розкопках, щоб оцінити, як дитячі ігри відображали та потенційно сприяли адаптивності.

"Натхнення використовувати дитячі іграшки як лінзу для розуміння адаптації до клімату виникло завдяки інтересу мого керівника до кліматичної археології", — пояснила Меєр.

Ця концепція розвинулася з усвідомлення того, що матеріальна культура дітей інуїтів була тісно пов'язана з діяльністю дорослих. На противагу цьому, норвежці, які зрештою зникли з Гренландії приблизно через 500 років, залишили після себе менше іграшок, що викликає питання про відмінності в їхніх стратегіях адаптації.

Для проведення дослідження команда вивчила музейні колекції та літературу, виявивши понад 3000 іграшок з інуїтських поселень порівняно з 72 іграшками з норвезьких поселень. Ця розбіжність не пов'язана з упередженим ставленням до збереження, оскільки обидві культури перебували у схожих кліматичних умовах. Натомість вона продемонструвала контрастні підходи до дитинства.

Інуїтські іграшки охоплювали широкий спектр категорій — зброю, інструменти, транспорт, ігри на розвиток навичок та соціальні ігри — що свідчить про динамічну та еволюціонуючу реакцію на тиск навколишнього середовища. Натомість іграшки скандинавів залишалися відносно незмінними і скромними за кількістю, що відображало їхній більш осілий спосіб життя і традиційні практики.

Одним із помітних відкриттів стало збільшення різноманітності іграшок інуїтів на початку Малого льодовикового періоду, що, на думку Меєр, могло бути результатом поєднання свідомої культурної адаптації та природного дитячого експериментування під час гри.

Ці іграшки, можливо, допомагали розвивати навички, необхідні для виживання, що відповідало гнучким і винахідливим стратегіям виживання інуїтів. На противагу цьому, норвезькі іграшки здебільшого зображували коней і птахів — символи, пов'язані з їхніми усталеними сільськогосподарськими практиками, які виявилися менш стійкими з погіршенням клімату.

Цей контраст поширювався не лише на іграшки, а й на ширші культурні практики. Хоча норвежці перейшли на більш морську дієту, коли сільське господарство стало непридатним, ця адаптація була недостатньою, щоб забезпечити їхнє виживання. Меєр стверджує, що їхній жорсткий спосіб життя, відображений в обмеженому розмаїтті іграшок, перешкоджав здатності ефективно реагувати на екологічні виклики.

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Іграшки слугували не лише інструментом для розваг, але й засобом навчання необхідних навичок виживання та сприяли інноваціям, особливо в культурі інуїтів. Ці висновки демонструють важливість адаптивності у подоланні екологічних викликів — урок, актуальний і сьогодні, коли людство стикається з власною кліматичною невизначеністю.

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