На аукціон виставили найнебезпечнішу іграшку в світі: там є радіоактивний уран (фото)

Мінілабораторія з ядерними речовинами задумувалася як "посібник для юних фізиків-ядерників". Хоча вчені та ЗМІ радять не ризикувати, однак на аукціоні вже розгорілася справжня боротьба за раритет часів Холодної війни.

Британський аукційний дім RR Acution виставив на торги унікальний експонат до Різдва — мініатюрну атомну лабораторію Gilbert U-238, яка містить справжній радіоактивний уран-238. Про це пише британський таблоїд Daily Record.

Журналісти пишуть, що цю лабораторію створили наприкінці 1940-х років за ідеєю вченого Альфреда Карлтона Гілберта. Тоді продавалася як "розвиваюча іграшка для початківців дітей-вчених". Загалом протягом кількох років встигли виробити майже 500 таких мінілабораторій для дітей.

мініатюрна атомна лабораторія Gilbert U-238 (фото: Daily Record)

У набір "юного фізика-ядерника" присутня хмарна камера для спостереження за альфа-частинками, спінтарископ для спостереження за радіоактивним розпадом, електроскоп для вимірювання рівнів радіації, контейнери з чотирма зразками урановмісних руд, лічильник Гейгера та ще низка інструментів. Також у якості додатку до інструкції з користування є посібник уряду США з пошуку урану, ігрові інструкції зі бору мініреактора та центрифуги.

Сам подарунок оформлений у червоному металевому корпусі у вигляді валізи, що дозволяє його зручно переміщати чи перевозити. На час виробництва у 1950-му році його вартість складала 50 доларів США (з урахування інфляції за 74 роки це нині коштує $620, або ж майже 26 тис. грн).

Журналісти пишуть, що за аналізом вчених у 2020 році, ці елементи випромінюють радіацію та можуть завдати шкоди здоров'ю власників таких лабораторій для юних фізиків-ядерників. Однак ажіотаж на аукціоні щодо цього предмета не вщухає — наразі торги за унікальну мінілабораторію тривають і продовжаться до 12 грудня. Найбільшою нині ставкою є сума $3045.

"Усім дітям, які виросли в 50-х і отримали на Різдво таку лабораторію хочемо порадити — не даруйте такий подарунок своїм онукам. Період напіврозпаду урану становить 4,5 мільярда років, тобто майже дорівнює віку Сонячної системи. Радіоактивна руда все ще радіоактивна", — іронічно написали представники ЗМІ.

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