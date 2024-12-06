В жире диких дельфинов найден опасный "коктейль": опиоиды, миорелаксанты и седативные

Исследователи протестировали образец лишь одного животного и ужаснулись количеству препаратов, которые в нем обнаружили.

Полевой биолог, доктор Дара Орбах в водах Мексиканского залива наткнулась на тело мертвого дельфина, который умер совсем недавно. Исследовательница собрала образцы и передала их в лабораторию, где спустя несколько лет ученые провели тесты — результаты шокировали ученых, пишет IFLScience.

Команда из Техасского университета использовала метод, известный как масс-спектрометрия, и была шокирована неожиданными результатами: сотни фармацевтических препаратов и соединений были обнаружены в образцах жира всего одного дельфина.

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В новой работе ученые решили проверить, есть следы препаратов в образцах других животных. Орбах с коллегами проанализировали образцы жира 83 живых, свободно плавающих афалин (Tursiops truncatus) в Мексиканском заливе и шести погибших дельфинов. Каждый из образцов был протестирован с помощью сверхэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.

Результаты указывают на то, что в жире 30 из протестированных дельфинов были обнаружены фармацевтические препараты, в том числе опиоиды, миорелаксанты и седативные средства. В частности, фентанил — опиоидный анальгетик, который в 100 раз сильнее морфина — был обнаружен у 18 живых дельфинов и у всех мертвых.

По словам Орбах, они с коллегами не могут утверждать, что фентанил является причиной смерти дельфинов, однако подозревают, что его воздействие, вероятно, могло способствовать росту давления на и без того уязвимую популяцию. Отметим, что дельфины в этом регионе уже страдают от утраты среды обитания, болезней, шумового загрязнения и цветения водорослей.

Некоторые фармацевтические препараты, такие как фентанил, являются липофильными, то есть они притягиваются жиром и растворяются в нем, позволяя им со временем накапливаться в жире.

Поскольку фентанил нацелен на жировые клетки, неудивительно, что препарат был обнаружен в большем количестве образцов, чем другие протестированные препараты.

По мнению ученых, наиболее шокирующим кажется обнаружение миорелаксанта каризопродола и седативного средства мепробамата — их обнаружили в 5% и 1% образцов соответственно. Эти препараты не так легко связываются с жировыми клетками, и их присутствие предполагает, что загрязнение может быть более обширным, чем предполагалось.

Неизвестно, испытывают ли дельфины и другие животные, подвергшиеся воздействию фармацевтических препаратов, эффекты этих препаратов. Изучаемые дельфины получали очень низкие дозы в целом, но это не значит, что эффекта нет.

Например, предполагается, что фентанил, каризопродол и мепробамат могут пересекать плацентарный барьер матери и ее плода. Кормящие матери также могут передавать токсины своему потомству через лактацию. Впрочем, стоит признать, что этот процесс ранее не был изучен у китообразных. В дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на изучении того, как подобные препараты могут влиять на здоровье отдельных особей и популяции в целом.

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