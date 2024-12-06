У жирі диких дельфінів знайдено небезпечний "коктейль": опіоїди, міорелаксанти та седативні

Дослідники протестували зразок лише однієї тварини й жахнулися кількості препаратів, які в ньому виявили.

Польова біологиня, докторка Дара Орбах у водах Мексиканської затоки натрапила на тіло мертвого дельфіна, який помер зовсім недавно. Дослідниця зібрала зразки та передала їх у лабораторію, де через кілька років вчені провели тести — результати шокували вчених, пише IFLScience.

Команда з Техаського університету використовувала метод, відомий як мас-спектрометрія, і була шокована несподіваними результатами: сотні фармацевтичних препаратів і з'єднань було виявлено в зразках жиру всього одного дельфіна.

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У новій роботі вчені вирішили перевірити, чи є сліди препаратів у зразках інших тварин. Орбах з колегами проаналізували зразки жиру 83 живих афалін (Tursiops truncatus), які вільно плавають у Мексиканській затоці, і шести загиблих дельфінів. Кожен зі зразків був протестований за допомогою надефективної рідинної хроматографії та мас-спектрометрії.

Результати вказують на те, що в жирі 30 із протестованих дельфінів було виявлено фармацевтичні препарати, зокрема опіоїди, міорелаксанти та седативні засоби. Зокрема, фентаніл — опіоїдний анальгетик, який у 100 разів сильніший за морфін, — було виявлено у 18 живих дельфінів і у всіх мертвих.

За словами Орбах, вони з колегами не можуть стверджувати, що фентаніл є причиною смерті дельфінів, проте підозрюють, що його вплив, імовірно, міг сприяти зростанню тиску на і без того вразливу популяцію. Зазначимо, що дельфіни в цьому регіоні вже страждають від втрати середовища проживання, хвороб, шумового забруднення і цвітіння водоростей.

Деякі фармацевтичні препарати, такі як фентаніл, є ліпофільними, тобто вони притягуються жиром і розчиняються в ньому, даючи змогу їм із часом накопичуватися в жирі.

Оскільки фентаніл націлений на жирові клітини, не дивно, що препарат був виявлений у більшій кількості зразків, ніж інші протестовані препарати.

На думку вчених, найбільш приголомшливим видається виявлення міорелаксанту каризопродолу і седативного засобу мепробамату — їх виявили в 5% і 1% зразків відповідно. Ці препарати не так легко зв'язуються з жировими клітинами, і їхня присутність свідчить про те, що забруднення може бути ширшим, ніж передбачалося.

Невідомо, чи відчувають дельфіни та інші тварини, які зазнали впливу фармацевтичних препаратів, ефекти цих препаратів. Досліджувані дельфіни отримували дуже низькі дози загалом, але це не означає, що ефекту немає.

Наприклад, передбачається, що фентаніл, каризопродол і мепробамат можуть перетинати плацентарний бар'єр матері та її плода. Матері-годувальниці також можуть передавати токсини своєму потомству через лактацію. Утім, варто визнати, що цей процес раніше не був вивчений у китоподібних. Надалі вчені планують зосередитися на вивченні того, як подібні препарати можуть впливати на здоров'я окремих особин і популяції загалом.

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