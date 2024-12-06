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Технологии и наука

Наденьте, наполните чипсами и ждите весны: в Японии придумали необычное одеяло (фото)

Одеяло, еда, Япония
Фото: soranews24.com | В Японии придумали одеяло с карманом для еды

С таким одеялом можно вообще не вставать с дивана, поскольку в нем есть кармашки для разного рода безделушек.

В Японии очень сильные колебания температуры. Следующие месяцы в стране ожидается холодная погода и немного солнца. Для уютного времяпрепровождения дома японские компании по производству одежды выпустили "одеяло" с карманом для закусок, пишет Sora News24.

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Фото: soranews24.com

Расположен мешочек на груди и сделан он из того же материала, что и одеяло. Его можно снять и использовать отдельно, а можно заполнить закусками и не протягивать каждый раз руку к тарелке — любимая еда будет всегда под рукой.

Отмечается, что единственным недостатком такого одеяла является возможность испачкать пульт от телевизора или экран телефона в случае, если на пальцах останутся кусочки перекуса. Однако предмет одежды имеет множество других продуманных функций. В частности, в правом рукаве существует отделение для на хранения салфеток, а на левом рукаве находится чехол для пульта от телевизора.

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Фото: soranews24.com

Рукава такой одежды достаточно длинные и согреют ладони и тыльную сторону рук. При этом они имеют отверстия для пальцев, что позволяет ловко пользоваться джойстиками, пультом и телефоном.

Если же сел телефон, то под сумкой для закусок расположен отдельный карман. Там находится небольшое отверстие для зарядки телефона.

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Фото: soranews24.com

Капюшон одеяла большой, ведь он рассчитан на возможные наушники. Также его можно натянуть низко на глаза и вздремнуть.

Стоит такое "одеяло" 47 долларов США. Найти его можно в интернет-магазинах.

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Это не первый случай, когда японцы придумывают "халатообразные" постельные принадлежности. Для тех, кто любит проводить зиму в постели, читая новости или книги, придумали "одеяло для смартфона".