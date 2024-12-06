Наденьте, наполните чипсами и ждите весны: в Японии придумали необычное одеяло (фото)

С таким одеялом можно вообще не вставать с дивана, поскольку в нем есть кармашки для разного рода безделушек.

В Японии очень сильные колебания температуры. Следующие месяцы в стране ожидается холодная погода и немного солнца. Для уютного времяпрепровождения дома японские компании по производству одежды выпустили "одеяло" с карманом для закусок, пишет Sora News24.

Расположен мешочек на груди и сделан он из того же материала, что и одеяло. Его можно снять и использовать отдельно, а можно заполнить закусками и не протягивать каждый раз руку к тарелке — любимая еда будет всегда под рукой.

Отмечается, что единственным недостатком такого одеяла является возможность испачкать пульт от телевизора или экран телефона в случае, если на пальцах останутся кусочки перекуса. Однако предмет одежды имеет множество других продуманных функций. В частности, в правом рукаве существует отделение для на хранения салфеток, а на левом рукаве находится чехол для пульта от телевизора.

Рукава такой одежды достаточно длинные и согреют ладони и тыльную сторону рук. При этом они имеют отверстия для пальцев, что позволяет ловко пользоваться джойстиками, пультом и телефоном.

Если же сел телефон, то под сумкой для закусок расположен отдельный карман. Там находится небольшое отверстие для зарядки телефона.

Капюшон одеяла большой, ведь он рассчитан на возможные наушники. Также его можно натянуть низко на глаза и вздремнуть.

Стоит такое "одеяло" 47 долларов США. Найти его можно в интернет-магазинах.

Это не первый случай, когда японцы придумывают "халатообразные" постельные принадлежности. Для тех, кто любит проводить зиму в постели, читая новости или книги, придумали "одеяло для смартфона".