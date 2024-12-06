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Надягніть, наповніть чипсами та чекайте весни: в Японії придумали незвичну ковдру (фото)

Ковдра, їжа, Японія
Фото: soranews24.com | В Японії придумали ковдру з карманом для їжі

З такою ковдрою можна взагалі не вставати з дивану, оскільки в ній є кишеньки для різного роду дрібничок.

В Японії дуже сильні коливання температури. Наступні місяці в країні очікується холодна погода та небагато сонця. Для затишного проведення часу вдома японські компанії з виробництва одягу випустили "ковдру" з кишенею для закусок, пише Sora News24.

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Фото: soranews24.com

Розташований мішечок на грудях і зроблений він з того ж матеріалу, що і ковдра. Його можна зняти та використовувати окремо, а можна заповнити закусками та не простягати кожного разу руку до тарілки — улюблена їжа буде завжди під рукою.

Зазначається, що єдиним недоліком такої ковдри є можливість забруднити пульт від телевізора або екран телефону у випадку, якщо на пальцях залишаться шматочки перекусу. Однак предмет одягу має безліч інших продуманих функцій. Зокрема, в правому рукаві існує відділення для на зберігання серветок, а на лівому рукаві знаходиться чохол для пульта від телевізора.

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Фото: soranews24.com

Рукави такого одягу досить довгі й зігріють долоні та тильну сторону рук. При цьому вони мають отвори для пальців, що дозволяє вправно користуватися джойстиками, пультом та телефоном.

Якщо ж сів телефон, то під сумкою для закусок розташована окрема кишеня. Там знаходиться невеликий отвір для заряджання телефону.

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Фото: soranews24.com

Капюшон ковдри великий, адже він розрахований на можливі навушники. Також його можна натягнути низько на очі та подрімати.

Коштує така "ковдра" 47 доларів США. Знайти її можна в інтернет-магазинах.

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Це не перший випадок, коли японці придумують "халатоподібні" постільні речі. Для тих, хто любить проводити зиму в ліжку, читаючи новини або книги, придумали "ковдру для смартфона".