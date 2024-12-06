Надягніть, наповніть чипсами та чекайте весни: в Японії придумали незвичну ковдру (фото)

З такою ковдрою можна взагалі не вставати з дивану, оскільки в ній є кишеньки для різного роду дрібничок.

В Японії дуже сильні коливання температури. Наступні місяці в країні очікується холодна погода та небагато сонця. Для затишного проведення часу вдома японські компанії з виробництва одягу випустили "ковдру" з кишенею для закусок, пише Sora News24.

Розташований мішечок на грудях і зроблений він з того ж матеріалу, що і ковдра. Його можна зняти та використовувати окремо, а можна заповнити закусками та не простягати кожного разу руку до тарілки — улюблена їжа буде завжди під рукою.

Зазначається, що єдиним недоліком такої ковдри є можливість забруднити пульт від телевізора або екран телефону у випадку, якщо на пальцях залишаться шматочки перекусу. Однак предмет одягу має безліч інших продуманих функцій. Зокрема, в правому рукаві існує відділення для на зберігання серветок, а на лівому рукаві знаходиться чохол для пульта від телевізора.

Рукави такого одягу досить довгі й зігріють долоні та тильну сторону рук. При цьому вони мають отвори для пальців, що дозволяє вправно користуватися джойстиками, пультом та телефоном.

Якщо ж сів телефон, то під сумкою для закусок розташована окрема кишеня. Там знаходиться невеликий отвір для заряджання телефону.

Капюшон ковдри великий, адже він розрахований на можливі навушники. Також його можна натягнути низько на очі та подрімати.

Коштує така "ковдра" 47 доларів США. Знайти її можна в інтернет-магазинах.

Це не перший випадок, коли японці придумують "халатоподібні" постільні речі. Для тих, хто любить проводити зиму в ліжку, читаючи новини або книги, придумали "ковдру для смартфона".