Представлено зловещее доказательство смертельного воздействия людей на Землю: о чем речь (фото)
Исследователи показали фото, которое является доказательством того, что человечество является причиной беспрецедентного вымирания вида.
На фоне климатического кризиса, нависшего над планетой, Земля переживает период беспрецедентного вымирания видов из-за изменений в экосистемах планеты, вызванных деятельностью человека. Увы, это далеко не первый случай, когда деятельность людей радикально изменила отношения меду землей и жизнью, пишет Science Alert.
Ученые часто используют фото для анализа воздействия колонизации на жизнь людей и нечеловеческих существ. В качестве яркого зловещего доказательства смертельного воздействия людей на массовое вымирание животных на Земле ученые использовали фото горы черепов бизонов.
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По словам научного сотрудника и постдокторанта Университета Макмастера Даниэля Ташеро Мамерса, фото было сделано в 1892 году за пределами Мичиганский угольный завод в Ружвилле, штат Мичиган (США) и является самой известной фотографией истребления бизонов.
В конце 18 века на континенте насчитывалось от 30 до 60 миллионов бизонов, но к моменту создания этого фото популяция животных сократилась до 456 диких бизонов. Известно, что увеличение колонизации Запада привело к масштабному истреблению бизонов, а прибытие переселенцев-охотников с оружием и растущий спрос на шкуры и кости лишь усугубило ситуацию. Большинство стад были истреблены в период с 1850 по конец 1870-х годов.
Фото Ружвилля часто используется для иллюстрации масштабов истребления бизонов. Однако ученые отмечают, что фотография на самом деле — больше, чем просто символ антропогенного разрушения и высокомерия. Исследователи отмечают, что леденящее душу фото не просто символизирует разрушение целой экосистемы, но также является и символом потери связи.
Бизон сделал прерии гостеприимными для многих других сообществ. Каждый череп представляет одно 600-килограммовое животное — бизоны являются крупнейшими наземными млекопитающими в Северной Америке.
Известно, что бизоны не просто огромные животные, которые являются ключевым видом на Западе, но также оказывают огромное влияние на экосистему. Простыми словами, если в экосистеме исчезнет один из видов, другой — просто не сможет выполнить его экологическую роль. Увы, это приведет к изменению всей экосистемы.
Черепа на фотографии не просто символизируют потерю бизонов, но и разрушение целой экосистемы. Каждый убитый бизон означал конец выпаса, валяния и миграции, которые делают землю гостеприимной для других видов.
В настоящее время в стадах, которые находятся под охраной в Северной Америке, живет около 31 000 диких бизонов. И все же сегодня вид считается "близким к уязвимому": усилия по сохранению повысили шансы на выживание бизонов, однако животные все еще нуждаются в защите. Известно, что оставшиеся бизоны являются потомками тех нескольких сотен животных, которые пережили истребление в 19 веке.
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