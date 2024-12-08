Представлено зловісний доказ смертельного впливу людей на Землю: про що йдеться (фото)

Дослідники показали фото, яке є доказом того, що людство є причиною безпрецедентного вимирання виду.

На тлі кліматичної кризи, що нависла над планетою, Земля переживає період безпрецедентного вимирання видів через зміни в екосистемах планети, спричинені діяльністю людини. На жаль, це далеко не перший випадок, коли діяльність людей радикально змінила відносини між землею і життям, пише Science Alert.

Вчені часто використовують фото для аналізу впливу колонізації на життя людей і нелюдських істот. Як яскравий зловісний доказ смертельного впливу людей на масове вимирання тварин на Землі вчені використали фото гори черепів бізонів.

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За словами наукового співробітника і постдокторанта Університету Макмастера Даніеля Ташеро Мамерса, фото було зроблено 1892 року за межами Мічиганського вугільного заводу в Ружвіллі, штат Мічиган (США), і воно є найвідомішою фотографією винищення бізонів.

Наприкінці 18 століття на континенті налічувалося від 30 до 60 мільйонів бізонів, але до моменту створення цього фото популяція тварин скоротилася до 456 диких бізонів. Відомо, що збільшення колонізації Заходу призвело до масштабного винищення бізонів, а прибуття переселенців-мисливців зі зброєю і попит на шкури та кістки, що зростав, лише погіршило ситуацію. Більшість стад було винищено в період з 1850 по кінець 1870-х років.

Фото Ружвілля часто використовується для ілюстрації масштабів винищення бізонів. Однак учені зазначають, що фотографія насправді — більше, ніж просто символ антропогенного руйнування та зарозумілості. Дослідники наголошують, що моторошне фото не просто символізує руйнацію цілої екосистеми, але також є і символом втрати зв'язку.

Бізон зробив прерії гостинними для багатьох інших спільнот. Кожен череп представляє одну 600-кілограмову тварину — бізони є найбільшими наземними ссавцями в Північній Америці.

Фрагмент фотографії чоловіків, що стоять із купою черепів буйволів Фото: Burton Historical Collection/Detroit Public Library

Відомо, що бізони не просто величезні тварини, які є ключовим видом на Заході, але також мають величезний вплив на екосистему. Простими словами, якщо в екосистемі зникне один із видів, інший — просто не зможе виконати його екологічну роль. На жаль, це призведе до зміни всієї екосистеми.

Черепи на фотографії не просто символізують втрату бізонів, а й руйнування цілої екосистеми. Кожен вбитий бізон означав кінець випасу, валяння і міграції, які роблять землю гостинною для інших видів.

Нині в стадах, які перебувають під охороною в Північній Америці, живе близько 31 000 диких бізонів. І все ж сьогодні вид вважається "близьким до вразливого": зусилля зі збереження підвищили шанси на виживання бізонів, проте тварини все ще потребують захисту. Відомо, що бізони, які залишилися, є нащадками тих кількох сотень тварин, які пережили винищення в 19 столітті.

Раніше Фокус писав про те, що почалося шосте масове вимирання: вчені вважають, що виною всьому — людина.