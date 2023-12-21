Масове вимирання на Землі 500 млн років тому: з'ясувалося, що вбило половину тварин

Учені виявили можливу причину зникнення майже 50% морських істот на Землі під час першого масового вимирання.

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Приблизно 510 млн років тому на Землі сталося перше масове вимирання живих істот, хоча за 20 млн років до цього планета просто кишіла життям. Існує кілька теорій, що могло спричинити вимирання 45% усього життя в океані на нашій планеті. Автори дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, вважають, що причина вимирання може бути в появі отруйної газової хвилі, пише Live Science.

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Приблизно 530 млн років після того, як стався Кембрійський вибух, на Землі з'явилося дуже багато різноманітних живих істот. Саме в цей період почали з'являтися більшість основних груп тварин, яких ми бачимо сьогодні. Але більша частина життя на Землі була зосереджена в океанах.

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Але через 20 млн років на Землі сталося безпрецедентне за своїми масштабами масове вимирання, коли в океанах зникло 45% тварин. Основні теорії говорять, що це сталося внаслідок зниження рівня кисню в океанах.

Але автори нового дослідження припускають, що причиною вимирання став викид отруйного газу під назвою сірководень, який і вбив морське життя. За словами вчених, ця хімічна сполука є смертельною для морських мешканців і в такому середовищі не могла вижити більшість мешканців океану.

Учені вивчили відкладення кембрійського періоду, які знаходяться на півдні Китаю і в далекому минулому перебували під водою. Вчені шукали у відкладеннях такий хімічний елемент, як молібден. Він довго зберігається і в океані його концентрація у відкладеннях різниться залежно від хімічного складу навколишньої води. Тому за допомогою цього елемента можна з'ясувати, яким був океан сотні тисяч і навіть мільйони років тому.

Як показало дослідження, зразки відкладень, які відносяться до періоду масового вимирання, мали у своєму складі високий рівень молібдену. Через те, що молібден може об'єднатися з сіркою й утворити нерозчинні сполуки, вчені припустили, що в далекому минулому у воді був і сірководень, який відкладався у відкладеннях.

Такий процес відбувається швидше в сульфідних водах, особливо якщо є висока концентрація сірководню. Тобто вищий вміст молібдену може бути пов'язаний із вищою концентрацією сірководню в океані.

Але що саме спричинило поширення сірководню в океані сотні мільйонів років тому? Поки що вчені не можуть сказати точно, що стало причиною розширення сульфідних вод. Але вчені припускають, що смертельне поєднання низького вмісту кисню і різкого підвищення рівня сірководню могло стати причиною масового вимирання 510 млн років тому.

Дефіцит кисню міг бути спричинений вибухом органічної речовини, яка згодом опустилася на морське дно і згнила, що стало основою для харчування трильйонів мікробів, кажуть учені.

Оскільки ці мікроби харчувалися речовиною, що розкладається, вони також поглинали сульфат, який міститься в морській воді. Зростаюча популяція мікробів перетворила сульфати на сірководень і таким чином вода наповнилася цим газом, що призвело до появи отруйної хвилі в океані.

Фокус уже писав про нове масивне вимирання на Землі, адже 10 млрд крабів Берингового моря загинули через зміни клімату.