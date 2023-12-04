На Землю чекає масове вимирання, але її врятує зірка-втікачка: коли і як це станеться

Вчені припускають, що порятунок нашої планети може відбутися за допомогою великої катастрофи.

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Приблизно через 1 млрд років Сонце значно збільшить свою яскравість, а це означає, що на Землі дуже сильно підвищиться температура. Таким чином наша планета перестане бути придатною для життя. Згідно з новим дослідженням, представленим на сервері препринтів arXiv, існує нехай і невеликий шанс на те, що блукаюча зірка може врятувати Землю і на ній знову буде можливе життя, пише Space.

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Зараз Земля перебуває в так званій зоні населеності Сонця. Це означає, що тут є відповідні умови, зокрема нормальний рівень температури, щоб живі істоти могли жити на планеті. Нормальний рівень температури також дає змогу перебувати воді на більшій частині планети в рідкому вигляді, що дуже важливо для підтримки життя на Землі.

Але приблизно через 1 млрд років Сонце почне збільшуватися в розмірах, і температура зірки почне зростати. Це призведе до сильнішого випромінювання, яке потраплятиме на планету, і температура на Землі значно зросте. Таким чином життя на Землі вже буде неможливим не тільки через сильне підвищення температури, а й через те, що вода почне випаровуватися з поверхні планети. Хоча Сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине Землю, як вважають учені, тільки через 4,5 млрд років, але до цього часу живих істот на ній уже може й не бути.

Хоча Сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине Землю, як вважають учені, тільки через 4,5 млрд років, але до цього часу живих істот на ній уже може й не бути Фото: NASA

За словами вчених, нашу планету теоретично зможе врятувати від глобального вимирання, хоч як би це дивно не звучало, зіткнення блукаючої зірки з Сонячною системою. У нашій галактиці не всі зірки обертаються навколо центру Чумацького Шляху, деякі з них унаслідок різних астрономічних подій вирушають у вільну подорож космосом. Під час таких переміщень подібні зірки можуть йти на зближення з різними зоряними системами, які містять планети. Але такі зближення можуть призвести до того, що планети в тій чи іншій системі можуть дуже сильно постраждати, адже їхні орбіти зміняться. Планети можуть або полетіти зі своєї системи, або ж зіткнуться одна з одною чи зі своєю рідною зіркою.

Учені вирішили з'ясувати, що трапиться із Землею, якщо приблизно через 1 млрд років або навіть раніше, із Сонячною системою зіткнеться блукаюча зірка. За словами авторів дослідження, подібні події вже траплялися в минулому. Наприклад, 2 млн років тому блукаюча зірка підлетіла до Сонця на відстань у 10 тисяч астрономічних одиниць. Це в 10 тисяч разів далі, ніж знаходиться Земля від Сонця.

Вчені вирішили з'ясувати, що трапиться із Землею, якщо приблизно через 1 млрд років або навіть раніше, з Сонячною системою зіткнеться блукаюча зірка Фото: ScienceAlert

Вчені створили кілька тисяч різних моделей, в яких вони розглянули можливі наслідки для нашої планети від зіткнення інших зірок різних розмірів із Сонячною системою. При цьому розглядалися найрізноманітніші відстані, на які можуть наблизитися до Сонця такі зірки.

Деякі моделі показали, що така катастрофічна подія призведе до того, що Земля переміститься на більш далеку орбіту від Сонця, на самий край Сонячної системи, де неймовірно холодно і літають тільки комети і різні крижані тіла. Це місце називається Хмарою Оорта.

Інші моделі показали, що блукаюча зірка може за допомогою своєї гравітації притягнути до себе Землю. У цьому разі наша планета вирушить у вільний політ із новим господарем і теоретично на ній навіть може зберегтися життя. Адже Земля може опинитися в зоні населеності іншої зірки.

Водночас, як показує дослідження, шанс на те, що життя на Землі ще залишиться і не станеться масового вимирання після зіткнення іншої зірки з Сонячною системою, дуже малий — 1 із 35 тисяч.

Водночас, як показує дослідження, шанс на те, що життя на Землі ще залишиться і не станеться масового вимирання після зіткнення іншої зірки з Сонячною системою, дуже малий — 1 із 35 тисяч Фото: Земля

Тому вчені вважають, що замість того, щоб чекати "допомоги" від іншої зірки, людям майбутнього, щоб врятуватися від змін на Сонці, доведеться самим подумати про порятунок планети. Наприклад, це можна зробити або змінивши орбіту Землі самостійно, або ж заблокувавши за допомогою технологій майбутнього частину смертельного сонячного випромінювання.

Головний підсумок цього дослідження свідчить, що тільки 10% моделей показали, що наближення до Сонця будь-якої іншої зірки спричинить будь-які зміни в орбітах планет. Але Сонце в будь-якому разі через 1 млрд років зробить Землю непридатною для життя, і якщо люди ще житимуть тут, то вони, найімовірніше, що-небудь придумають. Або ні.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що насправді Земля перебуває у своєрідній майже порожній ділянці космосу. Тому вчені припускають, що змогли вирішити давню космологічну загадку.