Почему черви обычно вылезают из недр почвы в дождливый день: ученые дали ответ

Исследователи рассказали, что заставляет дождевых червей покидать безопасную почву, когда на улице идет дождь.

Не секрет, что дождевые черви, выползают на поверхность планеты во время осадков — именно в это время их можно заметить на тротуарах и дорогах. Но почему они покидают безопасную почву, когда идет дождь? Исследователи наконец-то пролили свет на эту тайну, пишет Live Science.

Некоторые люди полагают, что черви выходят на поверхность, чтобы не утонуть в своих норах. Но по словам почвоведа из Университета Висконсин-Мэдисон Теа Уитман, на самом деле у червей попросту нет легких, как у людей.

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По словам эколога по дождевым червям из Университета Центрального Ланкашира в Англии Кевина Батта, вместо этого дождевые черви поглощают кислород через кожу и вполне способны делать это как из воды, так и из воздуха.

Еще в 1956 году исследование показало, что пять видов дождевых червей "могли жить от 31 до 50 недель в почвах, которые были полностью насыщены водой". Простыми словами, пока в воде есть кислород, эти виды червей все еще могли свободно дышать.

В то же время в 2008 году исследователи обнаружили, что потребление кислорода может играть роль в том, почему некоторые, но далеко не все, дождевые черви склонны выходить на поверхность в дождливые дни. По словам Уитман, виды, которым требовался более высокий уровень кислорода, с большей вероятностью выползали из своих нор в дождливые условия.

Однако виды, которым не требовался столь высокий уровень кислорода, с меньшей вероятностью выбирались на поверхность. Ученые пришли к выводу, что некоторые виды червей более восприимчивы к низкому уровню кислорода и могут с большей вероятностью покидать свои норы из-за сильного дождя, в то время как другие могут счастливо оставаться под землей.

Еще одна популярная теория заключается в том, что вибрации от дождя воспринимаются червями как похожие на вибрации, предупреждающие о приближении крота. По сути, идея заключается в том, что черви могут выходить на поверхность во время дождя, чтобы спастись от того, что они считают хищником. Но Батт считает эту идею крайне маловероятной. Ученые считают, что действия крота в почве на самом деле не будут ритмичными, а потому черви должны были бы отличать его действия от дождя.

Впрочем, существует и другая теория, предполагающая, что дождевая вода в почве каким-то образом вредит червям — например, если дождь был кислым или если были выпущены вредные химикаты, такие как тяжелые металлы. Но, исследование 2008 года не обнаружило доказательств того, что вредные вещества в дождевой воде могут заставить червей покинуть почву.

В то же время, ученые порой используют смеси горчичного порошка и воды, выливаемые в почву, что раздражает червей и заставляет их выползать на поверхность, где их можно собрать и проанализировать.

По мнению Батт, наиболее вероятным объяснением является то, что дождевые черви всплывают на поверхность в дождливые дни, чтобы быстрее передвигаться по влажной земле, вместо того, чтобы медленно рыть почву, как они обычно делают.

Любопытно, что это объяснение проливает свет на практику, используемую некоторыми птицами и рептилиями, которые издают ритмичные звуки на поверхности почвы, чтобы выманить червей из убежища.

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