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Технологии и наука

Почему черви обычно вылезают из недр почвы в дождливый день: ученые дали ответ

черви, дождевые черви
Фото: Reuters | Ученые объяснили, почему черви выползают на поверхность во время дождя

Исследователи рассказали, что заставляет дождевых червей покидать безопасную почву, когда на улице идет дождь.

Не секрет, что дождевые черви, выползают на поверхность планеты во время осадков — именно в это время их можно заметить на тротуарах и дорогах. Но почему они покидают безопасную почву, когда идет дождь? Исследователи наконец-то пролили свет на эту тайну, пишет Live Science.

Некоторые люди полагают, что черви выходят на поверхность, чтобы не утонуть в своих норах. Но по словам почвоведа из Университета Висконсин-Мэдисон Теа Уитман, на самом деле у червей попросту нет легких, как у людей.

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По словам эколога по дождевым червям из Университета Центрального Ланкашира в Англии Кевина Батта, вместо этого дождевые черви поглощают кислород через кожу и вполне способны делать это как из воды, так и из воздуха.

Еще в 1956 году исследование показало, что пять видов дождевых червей "могли жить от 31 до 50 недель в почвах, которые были полностью насыщены водой". Простыми словами, пока в воде есть кислород, эти виды червей все еще могли свободно дышать.

В то же время в 2008 году исследователи обнаружили, что потребление кислорода может играть роль в том, почему некоторые, но далеко не все, дождевые черви склонны выходить на поверхность в дождливые дни. По словам Уитман, виды, которым требовался более высокий уровень кислорода, с большей вероятностью выползали из своих нор в дождливые условия.

Однако виды, которым не требовался столь высокий уровень кислорода, с меньшей вероятностью выбирались на поверхность. Ученые пришли к выводу, что некоторые виды червей более восприимчивы к низкому уровню кислорода и могут с большей вероятностью покидать свои норы из-за сильного дождя, в то время как другие могут счастливо оставаться под землей.

Еще одна популярная теория заключается в том, что вибрации от дождя воспринимаются червями как похожие на вибрации, предупреждающие о приближении крота. По сути, идея заключается в том, что черви могут выходить на поверхность во время дождя, чтобы спастись от того, что они считают хищником. Но Батт считает эту идею крайне маловероятной. Ученые считают, что действия крота в почве на самом деле не будут ритмичными, а потому черви должны были бы отличать его действия от дождя.

Впрочем, существует и другая теория, предполагающая, что дождевая вода в почве каким-то образом вредит червям — например, если дождь был кислым или если были выпущены вредные химикаты, такие как тяжелые металлы. Но, исследование 2008 года не обнаружило доказательств того, что вредные вещества в дождевой воде могут заставить червей покинуть почву.

В то же время, ученые порой используют смеси горчичного порошка и воды, выливаемые в почву, что раздражает червей и заставляет их выползать на поверхность, где их можно собрать и проанализировать.

По мнению Батт, наиболее вероятным объяснением является то, что дождевые черви всплывают на поверхность в дождливые дни, чтобы быстрее передвигаться по влажной земле, вместо того, чтобы медленно рыть почву, как они обычно делают.

Любопытно, что это объяснение проливает свет на практику, используемую некоторыми птицами и рептилиями, которые издают ритмичные звуки на поверхности почвы, чтобы выманить червей из убежища.

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