Чому черв'яки зазвичай вилазять із надр ґрунту в дощовий день: учені дали відповідь

Дослідники розповіли, що змушує дощових черв'яків залишати безпечний ґрунт, коли надворі йде дощ.

Не секрет, що дощові черв'яки, виповзають на поверхню планети під час опадів — саме в цей час їх можна помітити на тротуарах і дорогах. Але чому вони залишають безпечний ґрунт, коли йде дощ? Дослідники нарешті пролили світло на цю таємницю, пише Live Science.

Деякі люди вважають, що черв'яки виходять на поверхню, щоб не потонути у своїх норах. Але за словами ґрунтознавиці з Університету Вісконсин-Медісон Теа Вітман, насправді у черв'яків просто немає легенів, як у людей.

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За словами еколога з дощових черв'яків з Університету Центрального Ланкаширу в Англії Кевіна Батта, натомість дощові черв'яки поглинають кисень через шкіру і цілком здатні робити це як з води, так і з повітря.

Ще 1956 року дослідження показало, що п'ять видів дощових черв'яків "могли жити від 31 до 50 тижнів у ґрунтах, які були повністю насичені водою". Простими словами, поки у воді є кисень, ці види черв'яків все ще могли вільно дихати.

Водночас у 2008 році дослідники виявили, що споживання кисню може відігравати роль у тому, чому деякі, але далеко не всі, дощові черв'яки схильні виходити на поверхню в дощові дні. За словами Вітман, види, яким був потрібен вищий рівень кисню, з більшою ймовірністю виповзали зі своїх нір у дощові умови.

Однак види, яким не був потрібен такий високий рівень кисню, з меншою ймовірністю вибиралися на поверхню. Вчені дійшли висновку, що деякі види черв'яків більш сприйнятливі до низького рівня кисню і можуть з більшою ймовірністю залишати свої нори через сильний дощ, в той час, як інші можуть щасливо залишатися під землею.

Ще одна популярна теорія полягає в тому, що вібрації від дощу сприймаються черв'яками як схожі на вібрації, що попереджають про наближення крота. По суті, ідея полягає в тому, що черв'яки можуть виходити на поверхню під час дощу, щоб врятуватися від того, що вони вважають хижаком. Але Батт вважає цю ідею вкрай малоймовірною. Вчені вважають, що дії крота в ґрунті насправді не будуть ритмічними, а тому черв'яки мали б відрізняти його дії від дощу.

Утім, існує й інша теорія, яка припускає, що дощова вода в ґрунті якимось чином шкодить черв'якам — наприклад, якщо дощ був кислим або якщо були випущені шкідливі хімікати, такі як важкі метали. Але, дослідження 2008 року не виявило доказів того, що шкідливі речовини в дощовій воді можуть змусити черв'яків покинути ґрунт.

Водночас науковці часом використовують суміші гірчичного порошку і води, які виливають у ґрунт, що дратує черв'яків і змушує їх виповзати на поверхню, де їх можна зібрати й проаналізувати.

На думку Батт, найімовірнішим поясненням є те, що дощові черв'яки спливають на поверхню в дощові дні, щоб швидше пересуватися по вологій землі, замість того, щоб повільно рити ґрунт, як вони зазвичай роблять.

Цікаво, що це пояснення проливає світло на практику, що використовується деякими птахами та рептиліями, які видають ритмічні звуки на поверхні ґрунту, щоб виманити черв'яків зі сховища.

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