Справжній хаос. Названо тварину з найзаплутанішим геномом на планеті: це перевернуло її життя

Нове дослідження показує, що одна давня подія наділила дощових черв'яків найхаотичнішими геномами з коли-небудь бачених.

Related video

За понад 4,5 мільярда років наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів — усі вони по-своєму унікальні й мають свій неповторний набір генів. Тепер три незалежні групи дослідників дійшли одного й того самого висновку — на Землі абсолютно точно існує вид із найзаплутанішим геномом з усіх коли-небудь бачених, пише Science Alert.

Учені вважають, що цьому передувала давня подія. Коли черв'яки перебралися з солоної води в прісну, вони зазнали катастрофічної перебудови свого генетичного матеріалу. По суті, ця подія розірвала їхні гени, які колись функціонували, зокрема й ті, що брали участь у критичних процесах поділу клітин. Це призвело до того, що дощові черв'яки, п'явки та інші їхні родичі опинилися з переплутаними генами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження Рози Фернандес з Іспанського інституту еволюційної біології (CSIC-UPF), під час тієї катастрофічної події геном черв'яків фактично було зруйновано, а потім перебудували абсолютно випадковим чином. У результаті їм із командою довелося повторити аналіз тисячу разів, але врешті-решт три різні групи вчених дійшли одного висновку, який ставить під сумнів попередню гіпотезу.

Раніше вважалося, що для того, щоб тварини уникли вимирання, потрібен певний рівень генетичної стабільності. Але нові результати вказують на те, що втрата чверті геномів у лінії черв'яків не призвела до їхнього вимирання.

Дослідники тепер вважають, що геноми черв'яків перемішалися у відповідь на перехід від одного місця проживання до іншого. Утім, учені поки що не визначили, що сталося раніше: вихід черв'яків у прісну воду і на сушу чи пригоди їхніх генів.

Автори дослідження стверджують, що їхні результати вказують на "катастрофу однієї клітини", яка зруйнувала геном хробака за досить короткий проміжок часу. Команда вважає, що різкі зміни умов навколишнього середовища, зокрема раптовий вплив більшої кількості кисню або радіації, можуть спровокувати це. Цікаво, що вчені також порівняли неймовірні геномні зміни черв'яків із процесами, виявленими в ракових клітинах.

Зазначимо, що друга група вчених зосередилася на вивченні того, як несподівано радикальні зміни в хромосомах сформували еволюцію тварин. І все ж автори стверджують, що випадки збереження структури геному винятково рідкісні — по суті, вони скоріше є винятком, ніж правилом.

Третя група вчених досліджувала геноми 2291 виду в усіх основних кладах тварин і виявила, що радикальні хромосомні зміни можуть бути пов'язані з великими подіями вимирання. Тепер дослідники вважають, що масштабні генетичні зміни не тільки можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше, але також, імовірно, пов'язані з вищими ризиками.

Вони виявили, що геноми предкових морських черв'яків, мабуть, не організовані у відсіки, і тому вони "набагато гнучкіші", ніж в інших тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили найбільше генеалогічне древо: розкриває походження людства.