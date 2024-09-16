Хаос во плоти. Названо животное с самым запутанным геномом на планете: это перевернуло его жизнь

Новое исследование показывает, что одно древнее событие наделило дождевых червей самыми хаотичными геномами из когда-либо виденных.

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За более 4,5 миллиарда лет наша планета успела стать домом для невероятного количества видав — все они по своему уникальны и имеют свой неповторимый набор генов. Теперь три независимые группы исследователей пришли к одному и тому же выводу — на Земле совершенно точно существует вид с самым запутанным геномом из когда-либо виденных, пишет Science Alert.

Ученые считают, что этому предшествовало древнее событие. Когда черви перебрались из соленой воды в пресную, они испытали катастрофическую перестройку своего генетического материала. По сути, это событие разорвало их некогда функционирующие гены, в том числе и те, что участвовали в критических процессах деления клеток. Это привело к тому, что дождевые черви, пиявки и другие их родственники оказались с перепутанными генами.

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По словам соавтора исследования Розы Фернандес из Испанского института эволюционной биологии (CSIC-UPF), во время того катастрофического события геном червей фактически был разрушен, а затем перестроился совершенно случайным образом. В результате им с командой пришлось повторить анализ тысячу раз, но в конце концов три разные группы ученых пришли к одному выводу, который ставит под сомнение предыдущую гипотезу.

Ранее считалось, что для того, чтобы животные избежали вымирания, требуется определенный уровень генетической стабильности. Но новые результаты указывают на то, что потеря четверти геном в линии червей не привела их вымиранию.

Исследователи теперь считают, что геномы червей перемешались в ответ на переход от одного места обитания к другому. Впрочем, ученые пока не определили, что произошло раньше: выход червей в пресную воду и на сушу или приключения их генов.

Авторы исследования утверждают, что их результаты указывают на "катастрофу одной клетки", которая разрушила геном червя за весьма короткий промежуток времени. Команда полагает, что резкие изменения условий окружающей среды, включая внезапное воздействие большего количества кислорода или радиации, могут спровоцировать это. Любопытно, что ученые также сравнили невероятные геномные изменения червей с процессами, выявленными в раковых клетках.

Отметим, что вторая группа ученых сосредоточилась на изучении того, как неожиданно радикальные изменения в хромосомах сформировали эволюцию животных. И все же авторы утверждают, что случаи сохранения структуры генома исключительно редки — по сути, они скорее являются исключением, чем правилом.

Третья группа ученых исследовала геномы 2291 вида во всех основных кладах животных и обнаружила, что радикальные хромосомные изменения могут быть связаны с крупными событиями вымирания. Теперь исследователи считают, что масштабные генетические изменения не только могут быть более распространенными, чем считалось ранее, но также, вероятно, сопряжены с более высокими рисками.

Они обнаружили, что геномы предковых морских червей, по-видимому, не организованы в отсеки, и поэтому они "гораздо более гибкие", чем у других животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали самое большое генеалогическое древо: раскрывает происхождение человечества.