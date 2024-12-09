На китайской космической станции завелись насекомые: что происходит на "Тяньгун"

На космическую станцию Китая недавно доставили необычный груз.

Вместе с новым экипажем астронавтов на космическую китайскую станцию прибыл необычный груз, пишет Futurism.

Согласно официальной информации, на космическую станцию "Тяньгун" доставили плодовых мушек. Всего на станцию было отправлено 15 взрослых особей и 40 куколок, которые отправились в свое путешествие на борту миссии "Тяньчжоу-8", которая ранее успешно состыковалась с орбитальной станцией.

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На плодовых мушках исследователи хотят изучить эффект жизни за пределами гравитации Земли, а также за пределами магнитного поля планеты.

"Космический субмагнитный эксперимент с плодовыми мушками призван помочь в изучении молекулярных механизмов насекомых в условиях микрогравитации и субмагнитных средах. Также мы планируем изучить как космос в целом повлияет на их биологические ритмы", — говорит исследователь из Шанхайского института технической физики Чжэн Вэйбо.

Дело в том, что магнитные поля оказывают огромно влияние на живые существа на нашей планете.

Магнитное поле Земли защищает все живое от опасных комических лучей и других форм радиации, которые пронизывают космос. Также серьезную опасность несут вспышки на Солнце. Маловероятно, что без магнитного поля на Земле смогла бы зародиться жизнь.

Но в глубоком космосе не будет никаких магнитный полей, которые смогли защитить людей в будущем.

Китайская станция "Тяньгун" находится на низкой околоземной орбите, куда все еще распространяется защита магнитного поля Земли. Поэтому исследователи создали внутри станции "субмагнитную среду, при этом сохраняя среду магнитного поля Земли", отмечает Чжэн.

Почти столетие насекомые используются в биомедицинских и генетических исследования, и на это есть свои причины. По словам ученых, плодовые мушки, в генетическом плане, имеют много общего с людьми. Исследователям удалось полностью картировать геном этих насекомых.

Также очень удобно, что плодовые мушки имеют короткий жизненный цикл всего в две недели, а самки откладывают сотни яиц за раз. Плюс за насекомыми намного легче ухаживать, чем за млекопитающими, такими как лабораторные крысы.

"В будущем мы планируем отправить на космическую станцию мышей, чтобы провести исследования их нервной системы, костей, мышц, иммунитета и других ключевых систем", — подытожил исследователь.

Напомним, китайские астронавты впервые показали свою орбитальную станцию. Астронавты в коротком ролике показали, как выглядит изнутри китайская станция "Тяньгун".