На китайській космічній станції завелися комахи: що відбувається на "Тяньгун"

На космічну станцію Китаю нещодавно доставили незвичайний вантаж.

Разом із новим екіпажем астронавтів на космічну китайську станцію прибув незвичайний вантаж, пише Futurism.

Згідно з офіційною інформацією, на космічну станцію "Тяньгун" доставили плодових мушок. Загалом на станцію було відправлено 15 дорослих особин і 40 лялечок, які вирушили у свою подорож на борту місії "Тяньчжоу-8", яка раніше успішно зістикувалася з орбітальною станцією.

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На плодових мушках дослідники хочуть вивчити ефект життя за межами гравітації Землі, а також за межами магнітного поля планети.

"Космічний субмагнітний експеримент із плодовими мушками покликаний допомогти у вивченні молекулярних механізмів комах в умовах мікрогравітації та субмагнітних середовищах. Також ми плануємо вивчити, як космос загалом вплине на їхні біологічні ритми", — каже дослідник із Шанхайського інституту технічної фізики Чжен Вейбо.

Річ у тім, що магнітні поля мають величезний вплив на живі істоти на нашій планеті.

Магнітне поле Землі захищає все живе від небезпечних комічних променів та інших форм радіації, які пронизують космос. Також серйозну небезпеку несуть спалахи на Сонці. Малоймовірно, що без магнітного поля на Землі змогло б зародитися життя.

Але в глибокому космосі не буде ніяких магнітних полів, які змогли б захистити людей у майбутньому.

Китайська станція "Тяньгун" розташована на низькій навколоземній орбіті, куди все ще поширюється захист магнітного поля Землі. Тому дослідники створили всередині станції "субмагнітне середовище, при цьому зберігаючи середовище магнітного поля Землі", зазначає Чжен.

Майже століття комахи використовуються в біомедичних і генетичних дослідженнях, і на це є свої причини. За словами вчених, плодові мушки, в генетичному плані, мають багато спільного з людьми. Дослідникам вдалося повністю картувати геном цих комах.

Також дуже зручно, що плодові мушки мають короткий життєвий цикл всього у два тижні, а самки відкладають сотні яєць за раз. Плюс за комахами набагато легше доглядати, ніж за ссавцями, такими як лабораторні щури.

"У майбутньому ми плануємо відправити на космічну станцію мишей, щоб провести дослідження їхньої нервової системи, кісток, м'язів, імунітету та інших ключових систем", — підсумував дослідник.

Нагадаємо, китайські астронавти вперше показали свою орбітальну станцію. Астронавти в короткому ролику показали, який вигляд має зсередини китайська станція "Тяньгун".