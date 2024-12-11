Волшебный бутерброд поможет мгновенно избавиться от похмелья: ученые гарантируют результат

Исследователь раскрыл секрет идеального "научного сэндвича", который в мгновение ока избавит от последствий злоупотребления алкоголя.

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Порой люди склонны перебирать с алкоголем, в результате чего сталкиваются с тошнотворным похмельем. Но доктор Зои Уильямс, врач общей практики в Лондоне, разработала идеальный сэндвич, который почти мгновенно избавит от похмелья, пишет Daily Mail.

Известно, что завтрак с идеальным сочетанием питательных веществ, необходимых для коррекции баланса солей, сахаров и белков, которые человек мог потерять после чрезмерного употребления алкоголя. Доктор Уильямс также считает, что после обильного употребления спиртного крайне важно что-нибудь съесть, даже в том случае, если вы чувствуете легкую тошноту.

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Дело в том, что после излишних возлияний печень менее эффективно помогает регулировать сахар, поскольку организм отдает приоритет процессу выведения алкоголя из пострадавшего организма. Но теперь, доктор Уильямс отмечает, что один простой сэндвич на самом деле способен мгновенно избавить от похмелья.

Идеальный сэндвич от похмелья

Согласно рецепту доктора Уильмс, для "научного сэндвича" лучше взять хлеб, который наполовину состоит из цельнозернового, наполовину из белого. По словам эксперта, дело в том, что такой хлеб более полезный. Например, добавленные зерна в некоторых видах хлеба имеют сильный вкус и могут вызвать тошноту. В то же время обычный хлеб может быть легче для переваривания.

Таким образом, использовав цельнозерновой и белый хлеб мы получим белок и клетчатку, обеспечивающие сочетание мгновенной энергии и медленного высвобождения. Спасением от похмелья также является белок, поскольку он содержит незаменимую аминокислоту под названием лизеин, которая ускоряет расщепление алкоголя в печени.

Также доктор Уильямс советует добавить в сэндвич, казалось бы, нездоровое сочетание:

бекон;

яйца;

авокадо.

И на то есть свои причины. Ежедневное употребление обработанного мяса, такого как бекон, связывают с повышенным риском рака кишечника. Однако употребление таких продуктов время от времени вряд ли нанесет вред. Более того, он помогает восполнить соли, которые теряются во время ночного пьянства.

Известно, что алкоголь является мочегонным средством, то есть он увеличивает количество мочи, производимой и выделяемой нашим организмом, заставляя нас терять жидкость и электролиты — основные минералы, необходимые организму для функционирования. Одним из основных электролитов, необходимых организму, является натрий, а другим — калий — и то, и другое в изобилии содержится в этом сэндвиче.

Исследование 2009 года, проведенное командой из Университета Ньюкасла, показало, что бекон может помочь нейротрансмиттерам в мозге снова начать нормально функционировать. Более того, некоторые исследователи считают, что даже запах бекона может технически помочь мозгу восстановиться.

Еще одним ингредиентом сэндвича должно стать яйцо, причем совершенно неважно, как именно оно будет приготовлено. Яйца — это кладезь питательных веществ, они содержат B12, белок, витамины A и D. Витамин B12, который помогает поддерживать здоровье мозга и нервов, может истощиться, если вы выпивали. Яйца также содержат аминокислоту цистеин, помогающую организму расщеплять ацетальдегид — токсичный побочный продукт алкоголя.

Также эксперт советует добавить авокадо, так как этот продукт дает заряд полезных жиров, которые помогают поддерживать вашу энергию в течение дня. Авокадо также богато витаминами и минералами, включая калий, который может помочь сбалансировать ваши электролиты.

Что пить во время похмелья

Доктор Уильямс советует отдавать предпочтение чашке горячего чая или стакану воды. Не секрет, что вода — лучший напиток для восстановления и поддержания водного баланса организма. В то же время чашка чая также может быть хорошей идеей, чтобы справиться с похмельем.

Некоторые эксперты считают, не следует пить напитки с кофеином, так как они могут обезвоживать, но хотя вода обезвоживает сильнее, чем чай, вы все равно получаете пользу от жидкости.

Как избежать похмелья

Доктор Уильямс советует поесть перед тем, как употреблять алкоголь. Употребление пищи до и во время питья замедляет всасывание алкоголя в кровоток, помогая вам избежать опьянения.

Эксперт также говорит, что употребление слабоалкогольных напитков, таких как слабоалкогольное пиво и сидр, а также периодическое употребление безалкогольных напитков может снизить риск похмелья. Ученые также советую прекратить пить минимум за 2 часа до сна.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом похмелье становится все более разрушительным.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.