Чарівний бутерброд допоможе миттєво позбавитись похмілля: вчені гарантують результат

Дослідник розкрив секрет ідеального "наукового сендвіча", який в одну мить позбавить наслідків зловживання алкоголю.

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Часом люди схильні перебирати з алкоголем, внаслідок чого стикаються з нудотним похміллям. Але докторка Зої Вільямс, лікарка загальної практики в Лондоні, розробила ідеальний сендвіч, який майже миттєво позбавить похмілля, пише Daily Mail.

Відомо, що сніданок з ідеальним поєднанням поживних речовин, необхідних для корекції балансу солей, цукрів і білків, які людина могла втратити після надмірного вживання алкоголю. Доктор Вільямс також вважає, що після рясного вживання спиртного вкрай важливо що-небудь з'їсти, навіть у тому разі, якщо ви відчуваєте легку нудоту.

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Річ у тім, що після зайвих пиятик печінка менш ефективно допомагає регулювати цукор, оскільки організм віддає пріоритет процесу виведення алкоголю з постраждалого організму. Але тепер, доктор Вільямс зазначає, що один простий сендвіч насправді здатний миттєво позбавити від похмілля.

Ідеальний сендвіч від похмілля

Згідно з рецептом доктора Вільмс, для "наукового сендвіча" краще взяти хліб, який наполовину складається з цільнозернового, наполовину з білого. За словами експерта, річ у тім, що такий хліб корисніший. Наприклад, додані зерна в деяких видах хліба мають сильний смак і можуть викликати нудоту. Водночас звичайний хліб може бути легшим для перетравлення.

Таким чином, використавши цільнозерновий і білий хліб, ми отримаємо білок і клітковину, що забезпечують поєднання миттєвої енергії та повільного вивільнення. Порятунком від похмілля також є білок, оскільки він містить незамінну амінокислоту під назвою лізеїн, яка прискорює розщеплення алкоголю в печінці.

Також доктор Вільямс радить додати в сендвіч, здавалося б, нездорове поєднання:

бекон;

яйця;

авокадо.

І на те є свої причини. Щоденне вживання обробленого м'яса, такого як бекон, пов'язують із підвищеним ризиком раку кишківника. Однак вживання таких продуктів час від часу навряд чи завдасть шкоди. Ба більше, він допомагає заповнити солі, які втрачаються під час нічного пияцтва.

Відомо, що алкоголь є сечогінним засобом, тобто він збільшує кількість сечі, яку виробляє та виділяє наш організм, змушуючи нас втрачати рідину та електроліти — основні мінерали, необхідні організму для функціонування. Одним з основних електролітів, необхідних організму, є натрій, а іншим — калій — і те, і інше удосталь міститься в цьому сендвічі.

Дослідження 2009 року, проведене командою з Університету Ньюкасла, показало, що бекон може допомогти нейротрансмітерам у мозку знову почати нормально функціонувати. Ба більше, деякі дослідники вважають, що навіть запах бекону може технічно допомогти мозку відновитися.

Ще одним інгредієнтом сендвіча має стати яйце, причому абсолютно неважливо, як саме воно буде приготоване. Яйця — це джерело поживних речовин, вони містять B12, білок, вітаміни A і D. Вітамін B12, який допомагає підтримувати здоров'я мозку і нервів, може виснажитися, якщо ви випивали. Яйця також містять амінокислоту цистеїн, що допомагає організму розщеплювати ацетальдегід — токсичний побічний продукт алкоголю.

Також експерт радить додати авокадо, оскільки цей продукт дає заряд корисних жирів, які допомагають підтримувати вашу енергію протягом дня. Авокадо також багате на вітаміни та мінерали, включно з калієм, який може допомогти збалансувати ваші електроліти.

Що пити під час похмілля

Доктор Вільямс радить віддавати перевагу чашці гарячого чаю або склянці води. Не секрет, що вода — найкращий напій для відновлення і підтримки водного балансу організму. Водночас чашка чаю також може бути гарною ідеєю, щоб впоратися з похміллям.

Деякі експерти вважають, не слід пити напої з кофеїном, оскільки вони можуть зневоднювати, але хоча вода зневоднює сильніше, ніж чай, ви все одно отримуєте користь від рідини.

Як уникнути похмілля

Доктор Вільямс радить поїсти перед тим, як вживати алкоголь. Вживання їжі до і під час пиття уповільнює всмоктування алкоголю в кровотік, допомагаючи вам уникнути сп'яніння.

Експерт також каже, що вживання слабоалкогольних напоїв, таких як слабоалкогольне пиво і сидр, а також періодичне вживання безалкогольних напоїв може знизити ризик похмілля. Вчені також радять припинити пити щонайменше за 2 години до сну.

Раніше Фокус писав про те, що з віком похмілля стає все більш руйнівним.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.