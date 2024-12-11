В земной коре обнаружен странный скрытый мир: некоторым формам жизни миллионы лет (фото)

Каменистая кора Земли может выглядеть как нечто странное и безжизненное, но исследователи утверждают, что все совсем иначе.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля успела стать домом для невероятного количества жизни. Часть этой жизни нам хорошо известна, но другая — все еще представляет загадку, пишет IFLScience.

Каменистая кора планеты может показаться унылым, скучным и безжизненным местом, однако с помощью дрели, микроскопа и немного удачи можно обнаружить, что это не так. Теперь ученые утверждают, что в земной коре обнаружен странный скрытый мир истории и жизни. Причем некоторым представителям этой жизни на самом деле уже миллионы жизни.

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Речь об эндолитах, что в переводе с греческого означает "внутри камня". Этот термин описывает широкий спектр организмов, колонизирующих внутреннюю часть камней, включая бактерии, вирусы, грибы, лишайники, доросли и амебы. Эти формы жизни могут обитать в крошечных порах между минеральными зернами, оставляя после себя характерную окраску, указывающую на их присутствие. Известно также, что эти формы жизни могут покрывать скрытые карманы и трещины внутри гигантских геологических образований.

Известно, что эндолиты населяют самые разные породы по всему миру. Ученые считают, что легче всего их можно увидеть в породах над землей. Например, ученые задокументировали колонии микробов, живущих внутри древних известняковых памятников майя в Мексике.

Эндолиты также связывают со средой, в которой немногие другие формы жизни осмеливаются обитать. Например, ранее ученые уже обнаружили, что эндолитические сине-зеленые водоросли процветают под поверхностью скал в сухих долинах южной части Земли Виктории в Антарктиде. Кроме того похожие водорослевые организмы, живущие в известняке, обнаруженные в раскаленных пустынях Израиля и Калифорнии.

На самом деле жизнь процветает в земной коре Фото: Shutterstock

Исследователи отмечают, наиболее любопытным кажется не то, что они предпочитают экстремальные среды, но то, что они могут в них процветать, так как в столь суровых местах почти полностью отсутствует конкуренция.

Жизнь также процветает на гораздо более глубоком и невероятном уровне. В исследовании 2018 года ученые обнаружили множество микробов, а именно бактерий и архей, а также некоторых многоклеточных эукариот, обитают глубоко в земной коре на глубине от 2,5 до 5 километров под поверхностью планеты: под сушей, морским дном и внутренними континентами.

Фактически, результаты работы ученых показывают, что около 70% от общего числа микробов на Земле живут под поверхностью планеты. Однако неясным все еще остается то, как именно организмы распространяются в недрах Земли, поскольку они в основном состоят из плотно упакованных осадков и горных пород. И все же ученые полагают, что жизнь мигрирует вниз и в стороны через трещины в породе. Впрочем, другая теория предполагает, что эндолиты, вероятно, могли и вовсе возникнуть в недрах Земли, вблизи таких объектов, как гидротермальные источники.

По словам ученого из Морской биологической лаборатории Вудс-Хоул Митча Согина, ранее исследователи обнаружили доисторических микробов, которые были заперты в слое морских отложений возрастом более 100 миллионов лет — они были извлечены из глубины морского дна.

Любопытно, что ученые привезли древних микробов в лабораторию, инкубировали и обнаружили, что они начали размножаться. Исследователи были осторожны, чтобы не называть точный возраст организмов, но можно с уверенностью предположить, что они невероятно старые.

Ранее Фокус писал о том, что в чреве Земли нашли пробоину: ученые считают, что ядро планеты может "протекать" железом.