У земній корі виявлено дивний прихований світ: деяким формам життя мільйони років (фото)

Кам'яниста кора Землі може виглядати як щось дивне і мляве, але дослідники стверджують, що все зовсім інакше.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості життя. Частина цього життя нам добре відома, але інша — все ще становить загадку, пише IFLScience.

Кам'яниста кора планети може здатися похмурим, нудним і млявим місцем, проте за допомогою дрилі, мікроскопа і трохи удачі можна виявити, що це не так. Тепер учені стверджують, що в земній корі виявлено дивний прихований світ історії та життя. Причому деяким представникам цього життя насправді вже мільйони життя.

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Мова про ендоліти, що в перекладі з грецької означає "всередині каменю". Цей термін описує широкий спектр організмів, що колонізують внутрішню частину каміння, включно з бактеріями, вірусами, грибами, лишайниками, дорослими й амебами. Ці форми життя можуть мешкати в крихітних порах між мінеральними зернами, залишаючи після себе характерне забарвлення, що вказує на їхню присутність. Відомо також, що ці форми життя можуть покривати приховані кишені та тріщини всередині гігантських геологічних утворень.

Відомо, що ендоліти населяють найрізноманітніші породи по всьому світу. Вчені вважають, що найлегше їх можна побачити в породах над землею. Наприклад, учені задокументували колонії мікробів, що живуть усередині стародавніх вапнякових пам'яток мая в Мексиці.

Ендоліти також пов'язують із середовищем, у якому небагато інших форм життя наважуються мешкати. Наприклад, раніше вчені вже виявили, що ендолітичні синьо-зелені водорості процвітають під поверхнею скель у сухих долинах південної частини Землі Вікторії в Антарктиді. Крім того, схожі водоростеві організми, що живуть у вапняку, виявлені в розпечених пустелях Ізраїлю та Каліфорнії.

Насправді життя процвітає в земній корі Фото: Shutterstock

Дослідники зазначають, найцікавішим видається не те, що вони віддають перевагу екстремальним середовищам, а те, що вони можуть у них процвітати, оскільки в таких суворих місцях майже повністю відсутня конкуренція.

Життя також процвітає на набагато глибшому і неймовірному рівні. У дослідженні 2018 року вчені виявили безліч мікробів, а саме бактерій і архей, а також деяких багатоклітинних еукаріотів, що мешкають глибоко в земній корі на глибині від 2,5 до 5 кілометрів під поверхнею планети: під сушею, морським дном і внутрішніми континентами.

Фактично, результати роботи вчених показують, що близько 70% від загального числа мікробів на Землі живуть під поверхнею планети. Однак незрозумілим все ще залишається те, як саме організми поширюються в надрах Землі, оскільки вони здебільшого складаються з щільно упакованих опадів і гірських порід. І все ж вчені вважають, що життя мігрує вниз і в сторони через тріщини в породі. Втім, інша теорія припускає, що ендоліти, ймовірно, могли й зовсім виникнути в надрах Землі, поблизу таких об'єктів, як гідротермальні джерела.

За словами вченого з Морської біологічної лабораторії Вудс-Хоул Мітча Согіна, раніше дослідники виявили доісторичних мікробів, які були замкнені в шарі морських відкладень віком понад 100 мільйонів років — їх було витягнуто з глибини морського дна.

Цікаво, що вчені привезли стародавніх мікробів у лабораторію, інкубували та виявили, що вони почали розмножуватися. Дослідники були обережні, щоб не називати точний вік організмів, але можна з упевненістю припустити, що вони неймовірно старі.

Раніше Фокус писав про те, що в череві Землі знайшли пробоїну: вчені вважають, що ядро планети може "протікати" залізом.