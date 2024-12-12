Шиворот навыворот. На Земле найдена новая углеродная бомба: ускоряет нагревание планеты (фото)

Новый отчет показывает резкие изменения всего за несколько десятилетий — у планеты появился новый источник углерода.

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Арктика может показаться далеким местом, оторванным от повседневной жизни, если вы не относитесь к тем 4 миллионам человек, которые здесь живут. И все же изменения, происходящие в Арктике по мере нагревания планеты, могут глубоко повлиять на жизнь людей во всем мире, пишет Science Alert.

Наблюдения показывают, что прибрежные наводнения усиливаются во многих сообществах, поскольку арктические ледники и Гренландский ледяной щит поставляют все больше талой воды в земные океаны. Теплоулавливающие газы, выделяемые арктическими лесными пожарами и тающей тундрой, быстро смешиваются в воздухе, увеличивая выбросы, производимые человеком, которые нагревают земной шар.

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В новом отчете Arctic Report Card 2024 97 ученых из 11 стран опубликовали результаты наблюдений о состоянии окружающей среды в Арктике. Команда описала быстрые изменения, наблюдающиеся в Арктике, а также будущие последствия для людей и дикой природы, которые затронут не только регион, но и весь земной шар.

Арктический морской лед становится тоньше и покрывает меньшую площадь, чем в прошлом Фото: NOAA

Новый отчет охватывает последние 19 лет и указывает на то, что темпы изменений окружающей среды ускоряются и проблем становится все больше. За последние 15 лет снежный сезон в Арктике был на одну-две недели короче, чем это было исторически, что изменило сроки и характер сезонов.

Известно, что более короткие снежные сезоны могут создать проблемы для растений и животных, зависящих от регулярных сезонных изменений. Более длинные бесснежные сезоны также могут сократить водные ресурсы из-за таяния снега раньше весной или летом и увеличить вероятность засухи.

Еще одной важной проблемой является сокращение площади морского льда, которая является важной средой обитания многих видов. Увы, современный в основном тонкий и сезонный морской ледяной ландшафт неузнаваем по сравнению с более толстым и обширным морским льдом прошлых десятилетий.

Большие территории Арктики, которые когда-то поглощали больше углерода, чем выделяли, в последние годы стали чистыми источниками углерода, способствуя изменению климата Фото: NOAA

Арктическая тундра становится источником углерода

Тысячи лет арктический тундровый ландшафт и вечная мерзлота действовали как поглотитель углекислого газа: ландшафт поглощал и хранил этот газ, который в противном случае удерживал бы тепло в атмосфере.

Однако годами вечная мерзлота по всей Арктике нагревалась и оттаивала. В результате этого процесса пробудившиеся в оттаявшей вечной мерзлоте микробы начинали разлагать долго хранящийся углерод, разлагая его на газ и метан. Отметим, что именно эти газы, попадая в земную атмосферу, усугубляют глобальное потепление планеты. Лесные пожары также увеличились в размерах и интенсивности, выбрасывая в атмосферу больше углекислого газа, а сезон лесных пожаров стал длиннее.

По словам соавтора исследования Сьюзан Натали, все эти изменения, по сути, сделали из Арктики не поглотителя углерода и места его хранения, а его источником.

Карта осадков в Арктике с января по март 2024 года показывает значительные различия между регионами и то, где в некоторых из них был зафиксирован самый дождливый год за всю историю наблюдений Фото: NOAA

Как потепление Арктики влияет на окружающую среду

Стремительное потепление в Арктике также по-разному влияет на дикую природу. По словам другого соавтора исследования Лори Куакенбуша, популяции ледяных тюленей Аляски в настоящее время здоровы, несмотря на сокращение морского льда и потепление местных вод. Однако ученые также заметили, что пищевые привычки некоторых групп изменились, а некоторые популяции животных рекордно сокращаются.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что знают, когда в Арктике наступит первое лето без льда.