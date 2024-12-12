Шиворіт навиворіт. На Землі знайдено нову вуглецеву бомбу: прискорює нагрівання планети (фото)

Новий звіт показує різкі зміни всього за кілька десятиліть — у планети з'явилося нове джерело вуглецю.

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Арктика може здатися далеким місцем, відірваним від повсякденного життя, якщо ви не належите до тих 4 мільйонів людей, які тут живуть. І все ж зміни, що відбуваються в Арктиці в міру нагрівання планети, можуть глибоко вплинути на життя людей у всьому світі, пише Science Alert.

Спостереження показують, що прибережні повені посилюються в багатьох громадах, оскільки арктичні льодовики й Гренландський крижаний щит постачають все більше талої води в земні океани. Гази, що виділяються арктичними лісовими пожежами та тундрою та уловлюють тепло, що тане, швидко змішуються в повітрі, збільшуючи викиди, вироблені людиною, які нагрівають земну кулю.

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У новому звіті Arctic Report Card 2024 97 учених з 11 країн опублікували результати спостережень щодо стану навколишнього середовища в Арктиці. Команда описала швидкі зміни, що спостерігаються в Арктиці, а також майбутні наслідки для людей і дикої природи, які зачеплять не тільки регіон, а й усю земну кулю.

Арктичний морський лід стає тоншим і покриває меншу площу, ніж у минулому Фото: NOAA

Новий звіт охоплює останні 19 років і вказує на те, що темпи змін довкілля прискорюються і проблем стає дедалі більше. За останні 15 років сніговий сезон в Арктиці був на один-два тижні коротшим, ніж це було історично, що змінило терміни й характер сезонів.

Відомо, що коротші снігові сезони можуть створити проблеми для рослин і тварин, які залежать від регулярних сезонних змін. Довші безсніжні сезони також можуть скоротити водні ресурси через танення снігу раніше навесні або влітку і збільшити ймовірність посухи.

Ще однією важливою проблемою є скорочення площі морського льоду, яка є важливим середовищем існування багатьох видів. На жаль, сучасний здебільшого тонкий і сезонний морський крижаний ландшафт невпізнанний порівняно з товстішим і великим морським льодом минулих десятиліть.

Великі території Арктики, які колись поглинали більше вуглецю, ніж виділяли, останніми роками стали чистими джерелами вуглецю, сприяючи зміні клімату Фото: NOAA

Арктична тундра стає джерелом вуглецю

Тисячі років арктичний тундровий ландшафт і вічна мерзлота діяли як поглинач вуглекислого газу: ландшафт поглинав і зберігав цей газ, який в іншому разі утримував би тепло в атмосфері.

Однак роками вічна мерзлота по всій Арктиці нагрівалася і відтавала. У результаті цього процесу мікроби, які прокинулися у відталій вічній мерзлоті, починали розкладати вуглець, що довго зберігався, розкладаючи його на газ і метан. Зазначимо, що саме ці гази, потрапляючи в земну атмосферу, посилюють глобальне потепління планети. Лісові пожежі також збільшилися в розмірах та інтенсивності, викидаючи в атмосферу більше вуглекислого газу, а сезон лісових пожеж став довшим.

За словами співавтора дослідження Сюзан Наталі, всі ці зміни, по суті, зробили з Арктики не поглинача вуглецю і місця його зберігання, а його джерелом.

Карта опадів в Арктиці з січня по березень 2024 року показує значні відмінності між регіонами і те, де в деяких із них було зафіксовано найдощовіший рік за всю історію спостережень Фото: NOAA

Як потепління Арктики впливає на довкілля

Стрімке потепління в Арктиці також по-різному впливає на дику природу. За словами іншого співавтора дослідження Лорі Куакенбуша, популяції крижаних тюленів Аляски наразі здорові, попри скорочення морського льоду і потепління місцевих вод. Однак учені також помітили, що харчові звички деяких груп змінилися, а деякі популяції тварин рекордно скорочуються.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявили, що знають, коли в Арктиці настане перше літо без льоду.