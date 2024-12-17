На Земле есть место, где можно плавать в действующем вулкане: где оно находится (фото)

Остров Десепшен — это одно из немногих мест на нашей планете, где можно оказаться в кальдере действующего вулкана.

Related video

Ученые считают, что остров Десепшен образовался в результате мощного извержения вулкана 4000 лет назад и этот вулкан остается активным и сейчас. Данный остров является местом, где проводятся научные исследования, а также его посещают туристы. Остров Десепшен расположен недалеко от Антарктиды и имеет уникальную подковообразную форму. Внутри острова находится затопленная водой кальдера действующего вулкана, которая является одной из лучших естественных гаваней для исследовательских кораблей, которые изучают Антарктиду, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Остров Десепшен, шириной примерно 14,5 км, находится в Южном океане, в 105 км от Антарктиды и входит в состав архипелага Южные Шетландские острова. Этот архипелаг находится в середине пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду. Этот пролив часто называют "кладбищем айсбергов" из-за большого количества айсбергов, отколовшихся от Антарктиды, которые распадаются на части во время движения по проливу Дрейка.

Остров Десепшен, шириной примерно 14,5 км, находится в Южном океане, в 105 км от Антарктиды Фото: Live Science

Остров Десепшен (с англ. Deception — это обман) получил свое название, потому что издалека он выглядит как единый сплошной массив суши, который окружен со всех сторон крутыми скалами. Но если приблизиться к острову, то можно найти проход между скалами шириной 500 метров. Этот проход в краю кальдеры вулкана называется "рев Нептуна" (назван в честь древнеримского бога моря). С помощью этого прохода можно попасть в заполненную водой кальдеру вулкана, которая образует естественную гавань, которая называется Порт-Фостер.

Проход в краю кальдеры вулкана называется "рев Нептуна" Фото: Wikipedia

Исследователи впервые обнаружили секретный проход в краю кальдеры вулкана в 1820 году. До этого многие моряки, вероятно не знали, что в скрытой гавани острова Десепшен можно переждать сильные штормы, которые часто возникают в этом регионе.

Ученые считают, что необычный остров образовался в результате крупного извержения вулкана примерно 4000 лет назад. Предполагается, что во время извержения было выброшено от 30 до 60 кубических километров пепла и магмы. Это в 120-230 млн раз больше, чем объем воды в олимпийских бассейнах. Ученые считают, что это было самое крупное извержение вулкана в Антарктике за последние 12 000 лет.

Вулкан до сих пор остается активным и начиная с конца XIX века до 1970 года произошло не менее 20 небольших извержений. Последняя сеймическая активность на острове Десепшен была зафиксирована в 2015 году. Этот вулкан и гора Эребус на острове Росса являются единственными действующими вулканами в Антарктике.

Сейчас на острове Десепшен находятся две научные станции, которыми управляют Аргентина и Испания. Была еще одна научная станция, которая принадлежала Чили, но она была разрушена извержением вулкана в 1970 году.

Артентинская научная станция на острове Десепшен Фото: Wikipedia

Кроме небольшого количества ученых, на острове Десепшен постоянно живут от 50 000 до 100 000 пар антарктических пингвинов, а также несколько видов тюленей и морских птиц.

Остров Десепшен каждый год посещают тысячи туристов, которые прибывают сюда на круизных лайнерах и сходят на берег, чтобы насладиться вулканическими источниками на пляжах Порт-Фостер.

Остров Десепшен каждый год посещают тысячи туристов Фото: Live Science

Как уже писал Фокус, сперма космических мышей может помочь людям колонизировать Луну и Марс. Предыдущие эксперименты показали, что замороженная сперма мышей может оставаться жизнеспособной в космосе до 200 лет.

Также Фокус писал о том, что физикам удалось обнаружить квантовое явление, которое было предсказано 40 лет назад. Оно может изменить существующие технологии.