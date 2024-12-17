На Землі є місце, де можна плавати в діючому вулкані: де воно знаходиться (фото)

Острів Десепшен — це одне з небагатьох місць на нашій планеті, де можна опинитися в кальдері діючого вулкана.

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Вчені вважають, що острів Десепшен утворився внаслідок потужного виверження вулкана 4000 років тому і цей вулкан залишається активним і зараз. Цей острів є місцем, де проводяться наукові дослідження, а також його відвідують туристи. Острів Десепшен розташований недалеко від Антарктиди і має унікальну підковоподібну форму. Усередині острова знаходиться затоплена водою кальдера діючого вулкана, яка є однією з найкращих природних гаваней для дослідницьких кораблів, які вивчають Антарктиду, пише Live Science.

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Острів Десепшен, завширшки приблизно 14,5 км, розташований у Південному океані, за 105 км від Антарктиди і входить до складу архіпелагу Південні Шетландські острови. Цей архіпелаг розташований у середині протоки Дрейка, що розділяє Південну Америку й Антарктиду. Цю протоку часто називають "цвинтарем айсбергів" через велику кількість айсбергів, що відкололися від Антарктиди, які розпадаються на частини під час руху протокою Дрейка.

Острів Десепшен, завширшки приблизно 14,5 км, розташований у Південному океані, за 105 км від Антарктиди Фото: Live Science

Острів Десепшен (з англ. Deception — це обман) отримав свою назву, бо здалеку він має вигляд єдиного суцільного масиву суходолу, який оточений з усіх боків крутими скелями. Але якщо наблизитися до острова, то можна знайти прохід між скелями завширшки 500 метрів. Цей прохід у краю кальдери вулкана називається "рев Нептуна" (названий на честь давньоримського бога моря). За допомогою цього проходу можна потрапити до заповненої водою кальдери вулкана, яка утворює природну гавань, що називається Порт-Фостер.

Прохід у краю кальдери вулкана називається "рев Нептуна" Фото: Wikipedia

Дослідники вперше виявили секретний прохід у краю кальдери вулкана 1820 року. До цього багато моряків, ймовірно, не знали, що в прихованій гавані острова Десепшен можна перечекати сильні шторми, які часто виникають у цьому регіоні.

Вчені вважають, що незвичайний острів утворився внаслідок великого виверження вулкана приблизно 4000 років тому. Передбачається, що під час виверження було викинуто від 30 до 60 кубічних кілометрів попелу і магми. Це в 120-230 млн разів більше, ніж обсяг води в олімпійських басейнах. Вчені вважають, що це було найбільше виверження вулкана в Антарктиці за останні 12 000 років.

Вулкан досі залишається активним і починаючи з кінця XIX століття до 1970 року відбулося щонайменше 20 невеликих вивержень. Остання сеймічна активність на острові Десепшен була зафіксована 2015 року. Цей вулкан і гора Еребус на острові Росса є єдиними діючими вулканами в Антарктиці.

Зараз на острові Десепшен розташовані дві наукові станції, якими керують Аргентина та Іспанія. Була ще одна наукова станція, яка належала Чилі, але її було зруйновано виверженням вулкана 1970 року.

Артентинська наукова станція на острові Десепшен Фото: Wikipedia

Крім невеликої кількості вчених, на острові Десепшен постійно живуть від 50 000 до 100 000 пар антарктичних пінгвінів, а також кілька видів тюленів і морських птахів.

Острів Десепшен щороку відвідують тисячі туристів, які прибувають сюди на круїзних лайнерах і сходять на берег, щоб насолодитися вулканічними джерелами на пляжах Порт-Фостер.

Острів Десепшен щороку відвідують тисячі туристів Фото: Live Science

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