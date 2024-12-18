Китай построил 3046-километровую "Великую зеленую стену": его это все равно не спасет

Страна отчаянно пытается остановить наступление пустыни на свои пока еще плодородные земли.

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Китай завершил строительство 3046-километрового зеленого пояса, который должен остановить наступление крупнейшей в стране пустыни Такла-Макан, пишет IFLScience.

В рамках проекта была проведена масштабная высадка таких деревьев, как красная ива, саксаул и других видов растений вдоль южной окраины пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Зеленые насаждения, согласно плану правительства Китая, должны стать защитной стеной от пустынных ветров и песчаных бурь, которые уже наносят огромный ущерб сельскому хозяйству.

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"Зеленая" стена является частью более крупного плана Китая по созданию защитных насаждений "Три севера". Инициатива должна сдержать расширение пустыни Гоби и других засушливых районов с помощью лесовосстановления. Данные проект стартовал еще в 1978 году и полностью завершится в 2050 году.

В своем завершенном виде "зеленая" стена будет включать до 100 млрд деревьев и должна стать крупнейшим экологическим инженерным проектом в мире.

Правда, эффективность "Великой зеленой стены" Китая остается сомнительной. Ученые из Королевского географического общества Великобритании сомневаются, что программу Китая можно назвать устойчивой.

Исследователи сомневаются в долгосрочных последствиях высадки деревьев в обозначенных китайских регионах. Дело в том, что высаженные деревья не являются местными для тех областей, а высадка монокультуры отрицательно скажется на дикой природ и сделает леса уязвимыми перед вспышками болезней. Некоторые эксперты даже не уверены в том, что такой пояс из деревьев вообще сможет остановить песчаные бури.

На данный момент 27% земель Китая находятся на грани опустынивания, что затрагивает около 400 млн человек.

Опустынивание — это природный процесс, когда плодородные земли превращаются в засушливую пустыню. Зачастую это происходит в результате природных факторов и человеческой деятельности, в частности, неустойчивого земледелия и вырубки лесов. В последние же годы данная проблема усугубляется изменением климата.

Согласно предварительным анализам, Китая будет одним из самых засушливых регионов, хотя эта проблема затронет почти все континенты на Земле. Даже в Европе некоторые полузасушливые регионы могут превратиться в пустыни. Вероятнее всего, эта проблема коснется Португалии, Испании, Италии, Греции, Кипра, Болгарии и Румынии, и это произойдет уже в этом столетии.

В последнем докладе ООН опустынивание названо "глобальной, экзистенциальной опасностью". Также отмечается, что 77,6% площади суши Земли в 2020 году уже были суше, чем 30 лет назад.

Напомним, самая большая пустыня Земли утопает в осадках. Исследователи обнаружили, что на одно из самых засушливых мест планеты обрушились ливни, но никто не знает, почему это происходит.