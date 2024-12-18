Китай побудував 3046-кілометрову "Велику зелену стіну": його це все одно не врятує

Країна відчайдушно намагається зупинити наступ пустелі на свої поки що родючі землі.

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Китай завершив будівництво 3046-кілометрового зеленого поясу, який має зупинити наступ найбільшої в країні пустелі Такла-Макан, пише IFLScience.

У межах проєкту було проведено масштабне висаджування таких дерев, як червона верба, саксаул та інших видів рослин уздовж південної околиці пустелі Такла-Макан у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Зелені насадження, згідно з планом уряду Китаю, мають стати захисною стіною від пустельних вітрів і піщаних бур, які вже завдають величезної шкоди сільському господарству.

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"Зелена" стіна є частиною більшого плану Китаю зі створення захисних насаджень "Три півночі". Ініціатива має стримати розширення пустелі Гобі та інших посушливих районів за допомогою лісовідновлення. Цей проєкт стартував ще 1978 року і повністю завершиться 2050 року.

У своєму завершеному вигляді "зелена" стіна міститиме до 100 млрд дерев і має стати найбільшим екологічним інженерним проєктом у світі.

Щоправда, ефективність "Великої зеленої стіни" Китаю залишається сумнівною. Учені з Королівського географічного товариства Великої Британії сумніваються, що програму Китаю можна назвати стійкою.

Дослідники сумніваються в довгострокових наслідках висаджування дерев у позначених китайських регіонах. Річ у тім, що висаджені дерева не є місцевими для тих областей, а висаджування монокультури негативно позначиться на дикій природі та зробить ліси вразливими перед спалахами хвороб. Деякі експерти навіть не впевнені в тому, що такий пояс із дерев взагалі зможе зупинити піщані бурі.

Наразі 27% земель Китаю перебувають на межі опустелювання, що зачіпає близько 400 млн осіб.

Опустелювання — це природний процес, коли родючі землі перетворюються на посушливу пустелю. Найчастіше це відбувається внаслідок природних чинників і людської діяльності, зокрема, нестійкого землеробства і вирубки лісів. Останніми ж роками ця проблема посилюється зміною клімату.

Згідно з попередніми аналізами, Китай буде одним із найбільш посушливих регіонів, хоча ця проблема торкнеться майже всіх континентів на Землі. Навіть у Європі деякі напівпосушливі регіони можуть перетворитися на пустелі. Найімовірніше, ця проблема торкнеться Португалії, Іспанії, Італії, Греції, Кіпру, Болгарії та Румунії, і це станеться вже в цьому столітті.

В останній доповіді ООН опустелювання названо "глобальною, екзистенціальною небезпекою". Також зазначається, що 77,6% площі суші Землі 2020 року вже були сухішими, ніж 30 років тому.

Нагадаємо, найбільша пустеля Землі потопає в опадах. Дослідники виявили, що на одне з найбільш посушливих місць планети обрушилися зливи, але ніхто не знає, чому це відбувається.