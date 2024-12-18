"Стане зброєю": представлено "глибоководну" вітряну турбіну потужністю 22 МВт

Очікується, що нова турбіна Goldwind знизить вартість електроенергії приблизно на 7-10%, порівняно з моделями попереднього покоління.

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Китайська компанія Goldwind завершила виробництво вітряної турбіни потужністю 22 МВт, яку буде встановлено на морській вітровій електростанції в першому кварталі 2025 року. Про це пише портал RenewEconomy.

Повідомляється, нова турбіна Goldwind розроблена спеціально для глибоководних районів. Йдеться про глибину від 50 до 70 метрів. За потужності 22 МВт вона має діаметр ротора 300 метрів і лопаті довжиною 147 метрів із площею вітропоглинання 70 000 квадратних метрів.

"Порівняно з моделями попереднього покоління, установка потужністю 22 МВт може ще більше знизити вартість електроенергії в проєкті приблизно на 7-10%, ставши "зброєю", що сприяє високоякісному розвитку глибоководної вітроенергетики", — заявив помічник генерального менеджера Центру продуктів і рішень Goldwind Фань Янбін.

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За даними порталу, турбіну буде відправлено для комерційної експлуатації на неназваний морський проєкт біля узбережжя південно-східної провінції Фуцзянь. Установка вже пройшла понад 2 000 ретельних випробувань матеріалів, компонентів і підсистем.

Очікується, що вітряна електростанція Goldwind у Шаньтоу зможе забезпечити річну виробничу потужність у 3 ГВт, хоча поки що незрозуміло, яку саме турбіну використовуватимуть для виробництва цієї потужності.

Нагадаємо, у вітряної турбіни від компанії Mingyang потужністю 20 МВт поламалися кілька лопатей лише за кілька місяців після того, як вітряк встановили в острівній провінції Хайнань у Китаї.

За даними компанії Mingyang, турбіну, встановлену в острівній провінції Хайнань, випробовували в екстремальних умовах і що під час випробувань лопаті зіткнулися з "аномальними" умовами.