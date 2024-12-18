"Станет оружием": представлена "глубоководная" ветряная турбина мощностью 22 МВт

Ожидается, что новая турбина Goldwind снизит стоимость электроэнергии в примерно на 7-10%, по сравнению с моделями предыдущего поколения.

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Китайская компания Goldwind завершила производство ветряной турбины мощностью 22 МВт, которая будет установлена ​​на морской ветровой электростанции в первом квартале 2025 года. Об этом пишет портал RenewEconomy.

Сообщается, новая турбина Goldwind разработана специально для глубоководных районов. Речь идет о глубине от 50 до 70 метров. При мощности 22 МВт она имеет диаметр ротора 300 метров и лопасти длиной 147 метров с площадью ветропоглощения 70 000 квадратных метров.

"По сравнению с моделями предыдущего поколения, установка мощностью 22 МВт может еще больше снизить стоимость электроэнергии в проекте примерно на 7-10%, став "оружием", способствующим высококачественному развитию глубоководной ветроэнергетики", — заявил помощник генерального менеджера Центра продуктов и решений Goldwind Фань Янбин.

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По данным портала турбина будет отправлена для коммерческой эксплуатации на неназванный морской проект у побережья юго-восточной провинции Фуцзянь. Установка уже прошла более 2000 тщательных испытаний материалов, компонентов и подсистем.

Ожидается, что ветряная электростанция Goldwind в Шаньтоу сможет обеспечить годовую производственную мощность в 3 ГВт, хотя пока неясно, какая именно турбина будет использоваться для производства этой мощности.

Напомним, у ветряной турбины от компании Mingyang мощностью 20 МВт поломались несколько лопастей всего через несколько месяцев после того, как ветряк был установлен в островной провинции Хайнань в Китае.

По данным компании Mingyang, турбина, установленная в островной провинции Хайнань, испытывалась в экстремальных условиях и что во время испытаний лопасти столкнулись с "аномальными" условиями.