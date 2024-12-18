Когда сладкое на пользу: ученые сделали неожиданное открытие о лакомствах

Исследователи обнаружили, что умеренное потребление сладостей может иметь положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако, как они отмечают, есть важный нюанс.

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Недавнее исследование выявило неожиданную связь между потреблением дополнительного сахара и здоровьем сердечно-сосудистой системы. Хотя чрезмерное потребление лакомств связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи предполагают, что периодическое употребление сладкого может на самом деле снизить риск определенных сердечно-сосудистых проблем, пишет Science Alert.

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Ученые из Лундского университета в Швеции провели исследование, которое освещает тонкую взаимосвязь между потреблением сахара и здоровьем сердца. Согласно исследованию, лакомства — пирожные, торты или шоколад — могут быть более полезными для сердца, чем строгая бессахарная диета.

Однако это преимущество не распространяется на сахар, который потребляется с газированными напитками или сладкими добавками, связанными с повышенным риском для здоровья.

"Самым неожиданным выводом нашего исследования является расхождение между различными источниками добавленного сахара и риском сердечно-сосудистых заболеваний", — объясняет эпидемиолог Сюзанна Джанзи.

Результаты варьировались в зависимости от типа сахара и сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Freepik

В исследовании изучались данные о питании и образе жизни 69 705 участников в возрасте от 45 до 83 лет, собранные из шведской системы здравоохранения в 1997 и 2009 годах. Потребление сахара разделить на такие категории, как на сладкие лакомства, сладкие добавки, такие как мед, и подслащенные напитки. Затем эти данные сравнили с семью типами сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты и инфаркты, учитывая такие факторы, как курение и другие состояния здоровья.

Результаты варьировались в зависимости от типа сахара и сердечно-сосудистых заболеваний. Например, сладкие добавки связаны с более высоким риском аневризмы брюшной аорты, а умеренное потребление сладких лакомств снижало общий риск сердечных заболеваний.

Интересно, что жидкий сахар, как и тот, что содержится в подслащенных напитках, обеспечивает меньшее насыщение, что потенциально может привести к чрезмерному потреблению. Исследование также указывает на культурные факторы, такие как шведская традиция "фика" — наслаждаться кофе с выпечкой, которая может играть определенную роль в полученных результатах.

Несмотря на эти результаты ученые отмечают, что исследование лишь выявляет ассоциации, а не причинно-следственные связи. Они предостерегают от чрезмерного обобщения результатов, отмечая, что необходимо учитывать и другие последствия воздействия сахара на здоровье, например, проблемы со здоровьем зубов. Будущие исследования имеют целью изучить сложные связи между потреблением сахара, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими факторами, такими как ожирение.

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Эти выводы напоминают нам о необходимости подходить к потреблению сахара сбалансировано и с учетом контекста. Хотя строгие диетические правила могут быть ненужными, осознанное питание и умеренность остаются ключевыми для укрепления здоровья сердца в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал, что регулярное и умеренное употребление кофе влияет на здоровье людей, в частности увеличивает продолжительность жизни. Исследователи учли ряд переменных, таких как типы кофе, демографические данные участников и продолжительность исследования, признавая, что индивидуальные предпочтения могут отличаться.

А также мы рассказывали о 10-летнем эксперименте, который помог раскрыть тайны нейтронов. Это открытие может стать основой для дальнейшего изучения материи.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.