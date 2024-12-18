Коли солодке на користь: вчені зробили неочікуване відкриття про ласощі

Дослідники виявили, що помірне споживання солодощів може мати позитивний вплив на здоров’я серцево-судинної системи. Проте, як вони зазначають, є важливий нюанс.

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Нещодавнє дослідження виявило несподіваний зв'язок між споживанням додаткового цукру та здоров'ям серцево-судинної системи. Хоча надмірне споживання ласощів пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, дослідники припускають, що періодичне вживання солодкого може насправді знизити ризик певних серцево-судинних проблем, пише Science Alert.

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Учені з Лундського університету у Швеції провели дослідження, яке висвітлює тонкий взаємозв'язок між споживанням цукру та здоров'ям серця. Згідно з дослідженням, ласощі — тістечка, торти чи шоколад — можуть бути кориснішими для серця, ніж сувора безцукрова дієта.

Однак ця перевага не поширюється на цукор, який споживається з газованими напоями або солодкими додатками, пов'язаними з підвищеним ризиком для здоров'я.

"Найнеочікуванішим висновком нашого дослідження є розбіжність між різними джерелами доданого цукру та ризиком серцево-судинних захворювань", — пояснює епідеміологиня Сюзанна Джанзі.

Результати варіювалися залежно від типу цукру та серцево-судинних захворювань Фото: Freepik

У дослідженні вивчалися дані про харчування та спосіб життя 69 705 учасників у віці від 45 до 83 років, зібрані зі шведської системи охорони здоров'я у 1997 та 2009 роках. Споживання цукру розділити на такі категорії, як на солодкі ласощі, солодкі додатки, такі як мед, та підсолоджені напої. Потім ці дані порівняли з сімома типами серцево-судинних захворювань, включаючи інсульти та інфаркти, враховуючи такі фактори, як куріння та інші стани здоров'я.

Результати варіювалися залежно від типу цукру та серцево-судинних захворювань. Наприклад, солодкі додатки пов'язані з вищим ризиком аневризми черевної аорти, а помірне споживання солодких ласощів знижувало загальний ризик серцевих захворювань.

Цікаво, що рідкий цукор, як і той, що міститься в підсолоджених напоях, забезпечує менше насичення, що потенційно може призвести до надмірного споживання. Дослідження також вказує на культурні фактори, такі як шведська традиція "фіка" — насолоджуватися кавою з випічкою, яка може відігравати певну роль в отриманих результатах.

Попри ці результати науковці наголошують, що дослідження лише виявляє асоціації, а не причинно-наслідкові зв'язки. Вони застерігають від надмірного узагальнення результатів, зазначаючи, що необхідно враховувати й інші наслідки впливу цукру на здоров'я, наприклад, проблеми зі здоров'ям зубів. Майбутні дослідження мають на меті вивчити складні зв'язки між споживанням цукру, серцево-судинними захворюваннями та іншими факторами, такими як ожиріння.

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Ці висновки нагадують нам про необхідність підходити до споживання цукру збалансовано та з урахуванням контексту. Хоча суворі дієтичні правила можуть бути непотрібними, усвідомлене харчування та помірність залишаються ключовими для зміцнення здоров'я серця в довгостроковій перспективі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.