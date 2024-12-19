"Помогали разговаривать в загробной жизни": в Египте нашли 13 мумий с золотыми языками (фото)

Археологи обнаружили в Оксиринхе мумии с 13 золотыми языками. Причем, одна из них имела сразу два золотых языка.

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На кладбище в египетском древнем городе Оксиринх археологами было обнаружено 13 мумий с золотыми языками и ногтями. Человеческие останки датируются периодом Птолемеев (около 304-30 гг. до н. э.), пишет Live Science.

Всего же археологи обнаружили 52 мумии и 13 золотых языков. Примечательно, что одна мумия имела два золотых языка, а другая — ногти, покрытые золотыми пластинами.

До этого в Оксиринхе археологи уже находили 16 золотых языков. Согласно верованиями, золото было "плотью богов", поэтому древние египтяне помещали такие языки в мумии, чтобы помочь умершим говорить в загробной жизни.

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Профессор египтологии Американского университета в Каире Салима Икрам не исключает, что золотые языки "могли быть модными для бальзамировочного дома в этом районе".

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Во время раскопок археологи также нашли 29 амулетов. Некоторые из них имеют форму жуков-скарабеев, а также египетских божеств, включая Гора, Тота и Исиду. Некоторые из них имеют формы, объединяющие несколько божеств вместе.

Раскопки также обнаружили настенные росписи, в том числе одну, изображающую владельца гробницы по имени "Вен-Нефер", которого сопровождают несколько египетских божеств.

Другая роспись на потолке изображает богиню неба Нут, окруженную звездами. Также есть картина лодки, на которой изображены несколько божеств.

"Что касается картин, то их качество действительно превосходное, а свежесть красок просто поразительна", — прокомментировал находку египтолог из Университета Д'Аннунцио в Кьети-Пескара в Италии Франческо Тирадритти.

Напомним, Фокус писал о теориях историков о месте захоронения Клеопатры и Антония. Эта загадка до сих пор интригует ученых, ведь никому не удалось отыскать их гробницу.

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