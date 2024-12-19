"Допомагали розмовляти в загробному житті": у Єгипті знайшли 13 мумій із золотими язиками (фото)

Археологи виявили в Оксірінху мумії з 13 золотими язиками. Причому, одна з них мала одразу два золотих язики.

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На кладовищі в єгипетському стародавньому місті Оксірінх археологами було виявлено 13 мумій із золотими язиками і нігтями. Людські останки датуються періодом Птолемеїв (близько 304-30 рр. до н. е.), пише Live Science.

Загалом же археологи виявили 52 мумії та 13 золотих язиків. Примітно, що одна мумія мала два золотих язики, а інша — нігті, вкриті золотими пластинами.

До цього в Оксірінху археологи вже знаходили 16 золотих язиків. Згідно з віруваннями, золото було "плоттю богів", тому стародавні єгиптяни поміщали такі язики в мумії, щоб допомогти померлим говорити в загробному житті.

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Професор єгиптології Американського університету в Каїрі Саліма Ікрам не виключає, що золоті язики "могли бути модними для бальзамувального будинку в цьому районі".

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Під час розкопок археологи також знайшли 29 амулетів. Деякі з них мають форму жуків-скарабеїв, а також єгипетських божеств, включно з Гором, Тотом та Ісідою. Деякі з них мають форми, що об'єднують кілька божеств разом.

Розкопки також виявили настінні розписи, зокрема один, що зображує власника гробниці на ім'я "Вен-Нефер", якого супроводжують кілька єгипетських божеств.

Інший розпис на стелі зображує богиню неба Нут, оточену зірками. Також є картина човна, на якому зображені кілька божеств.

"Що стосується картин, то їхня якість справді чудова, а свіжість фарб просто вражає", — прокоментував знахідку єгиптолог з Університету Д'Аннунціо в К'єті-Пескара в Італії Франческо Тірадрітті.

Нагадаємо, Фокус писав про теорії істориків про місце поховання Клеопатри й Антонія. Ця загадка досі інтригує вчених, адже нікому не вдалося відшукати їхню гробницю.

Також ми розповідали про берегиню королівської династії та доньку останньої цариці Клеопатри. Клеопатра Селена II, донька славнозвісної Клеопатри VII та римського полководця Марка Антонія, прожила визначне життя, в якому химерно переплелися спадщини Єгипту та Риму.