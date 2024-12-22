Совсем другой мир: что случилось бы, если бы персы победили Александра Македонского (фото)

Ученые считают, что мир, в котором мы живем, изменился бы до неузнаваемости, если бы походы царя Македонии в Азию не увенчались успехом.

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Александр Македонский построил огромную империю, которая простиралась от Балканского полуострова до Индии всего за 13 лет, когда он был царем Македонии с 336 по 323 год до н.э. Его завоевания начались в Персии, где он сражался с войсками царя Дария III на территории современных Турции, Ирака, Ирана и Египта. После победы над Персидской империей он двинулся дальше на восток, завоевывая земли современных Афганистана и Пакистана. Он хотел завоевать территорию современной Индии, но повернул назад. В 323 году Александр Македонский внезапно умер в Вавилоне, на территории современного Ирака. Ученые рассказали, каким был бы современный мир, если бы царь Македонии проиграл персам, пишет Live Science.

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После смерти Александра Македонского его империя распалась, а полководцы его армии захватили власть в разных частях этой империи, образовав отдельные государства. Впоследствии греческий язык и культура процветали на Ближнем Востоке на протяжении нескольких столетий.

Римский бюст Александра Македонского, извлеченный из руин Геркуланума Фото: Wikipedia

Что было бы, если бы Александр Македонский сразу проиграл персам?

Но что, если бы персы победили Александра Македонского в самом начале войны? Как бы развивалась история? Исторические записи свидетельствуют о том, что это едва не произошло в первой крупной битве войск царя Македонии с войсками Персидской империи в 334 году до н.э. возле реки Граник в современной Турции, говорит историк Фрэнк Холт из Университета Хьюстона, США.

Историк Николаус Овертум из Университета штата Вашингтон, США, считает, что, если бы персы победили Александра Македонского, то мир, в котором мы живем, изменился бы до неузнаваемости. По словам ученого, завоевания Александра Македонского и последующий период времени положили начало эллинистической эпохе. Это был период колоссального культурного, экономического и геополитического обмена, изменений и роста, когда греческая цивилизация оказала большое влияние на общества от Европы до Индии.

Завоевания Александра Македонского Фото: Wikipedia

Овертум считает, что если бы Александр Македонский потерпел поражение в войне с персами, то христианство, которое появилось только через 300 лет после смерти царя Македонии, могло бы исчезнуть, прежде чем оно смогло широко распространиться. По словам историка, греческий язык использовали для записи и распространения ранних учений христианства, и он использовался для быстрого распространения христианских идей по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку.

Если бы не было эллинистической эпохи, то греческий язык не стал бы одним из самых популярных языков античности. Поэтому ранним христианам пришлось бы использовать менее эффективный и известный язык для своих писаний и проповедей. Потому христианство могло бы не стать мировой религией, да и вообще могло бы исчезнуть в начале нашей эры, считает Овертум.

По словам Холта, история изменилась бы и во в многих других направлениях, если бы персы победили Александра Македонского. Вместо эллинистического мира, который изменил многие общества в эпоху античности, существовал бы Персидский мир, известный своей терпимостью. Этот мир распространился бы от Индии до как минимум Греции. Таким образом Персидская империя контролировала бы большую часть Ближнего Востока, где люди могли бы свободно исповедовать свою собственную религию и иметь собственные культурные обычаи. Столица Персидской империи, город Персеполь, который захватили и разрушили войска Александра Македонского, мог бы соперничать по своему величию с Римом и Афинами.

Греческие колонисты не смогли бы расселиться по территории Ближнего Востока и Египта, а значит не были бы созданы многие знаменитые города, которые стали центрами греческой культуры. То есть никакого эллинистического мира не существовало бы, говорит Холт. Не было бы и династии Птолемеев, которая почти 300 лет управляла Древним Египтом, а Клеопатра, по мнению историка, не стала бы одной из самых известных цариц в мире.

Империя Александра Македонского Фото: Wikipedia

Что было бы, если бы Александр Македонский проиграл персам позже?

Если бы Александр Македонский потерпел поражение от персов позже, например, во время битвы при Гавгамелах (нынешний Ирак) в 331 году до н.э., то история все равно была бы изменилась, хотя и не так сильно. К тому времени Александр Македонский захватил Египет и основал Александрию, и этот город, возможно, все еще процветал бы, считает Холт.

Если бы царь Македонии проиграл войну с персами еще позже, например, во время сражения с новым царем Персидской империи Бессом (он заменил на этом посту Дария III), то история все равно была бы другой.

Возможно, новый персидский царь смог бы восстановить Персеполь и вернуть контроль над Египтом и восточным Средиземноморьем, то есть территориями, где сейчас находятся Израиль, Ливан, часть Сирии и Иордании.

С другой стороны, Персидская империя могла бы стать еще более раздробленной, чем империя Александра Македонского. Таким образом Римская империя могла бы начать завоевание Азии и Египта раньше и таким образом могла бы стать намного больше, чем она была. Историки не исключают того, что римляне могли бы построить империю невероятных размером, которая бы протиралась от Британских островов и Пиренейского полуострова на западе до Индии на востоке. К чему бы это привело можно только гадать. В этом случае наш мир, скорее всего выглядел бы совсем по-другому, ведь, возможно, Римская империя смогла бы выстоять под натиском германских племен, и дальнейшая история человеческой цивилизация пошла бы другим путем.

Римская империя в 117 году н.э. Фото: Wikipedia

Как уже писал Фокус, в Чехии при строительстве дороги обнаружили затерянный город. Ему 7000 лет и там добывали золото. На месте древнего поселения были обнаружены артефакты из неолита, периода существования Гальштатской культуры, Латенской культуры и из Средних веков.